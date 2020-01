Aéroports de Carcassonne et Perpignan : les projets de la nouvelle SPL

Guy Esclopé, depuis le 1er janvier 2020, les aéroports de Carcassonne et Perpignan sont gérés par une Société Publique Locale. À qui appartient exactement cette société ?

Le capital de la SPL est détenu à 62 % par la Région Occitanie et à 38 % par le syndicat mixte qui gérait auparavant l’aéroport de Perpignan. Ce syndicat est lui-même détenu à 70 % par la Région, à 15 % par le Département des Pyrénées-Orientales, et 15 % par la ville de Perpignan.

Pourquoi la Région a-t-elle décidé de gérer elle-même ces deux aéroports ?

Les aéroports étaient jusqu’alors exploités par Transdev, et nous étions arrivés en fin de délégation de service public. La Région n’a pas accepté les offres effectuées par les trois opérateurs privés candidats (Infso-Tpf Ingénierie-CCIMP Infrastructures, Edeis Management et Transdev-Egis Airport Operation, NDLR) car ils ne répondaient pas à l’intérêt général. L’examen d’une externalisation par une SPL, une Société publique locale, a permis de révéler une solution moins coûteuse et propre à mettre en œuvre les objectifs stratégiques de la Région pour ces aéroports. L’économie estimée grâce à la création de la SPL est estimée à 30 millions d’euros sur dix ans.

Qu’est devenu le personnel de Transdev ?

Le personnel a été intégralement repris. Cela représente un peu plus de 150 personnes. Un directeur a par ailleurs été nommé à la tête de la SPL, il s‘agit de Denis Leluc, ancien directeur de l’aéroport de Perpignan.

Quels sont les projets de la SPL pour l’aéroport de Perpignan ?

Notre volonté est avant tout de maintenir et développer le trafic sur les deux aéroports. Sur Perpignan, plusieurs investissements sont prévus pour un total de 15,5 millions d’euros à la charge du syndicat mixte. Ils comprennent notamment la rénovation de la piste et des bâtiments administratifs, la construction d’une caserne, l’extension des parking automobiles. D’autres projets, à la charge de la SPL (pour 8,5 millions d’euros), portent sur la modification du tapis dépose bagages, l’aménagement de l’aérogare intérieure, l’achat de deux camions de pompiers, entre autres.

Sur cet aéroport, nous allons nous battre pour rétablir une ligne vers Paris Charles de Gaulle car c’est un hub international et il y a un important trafic à capter. L’autre alternative, en attendant, étant de se rendre à Barcelone.

Et pour Carcassonne ?

Pour Carcassonne, la Région va prendre en charge 19,1 millions d’euros d’investissements pour une nouvelle jetée, l’aménagements de locaux et de la vidéosurveillance notamment. La SPL va investir 4,9 millions d’euros pour deux camions de pompiers, la rénovation de l’aérogare et du matériel de piste. Nous espérons que le trafic va repartir car il est un peu en baisse sur 2019, notamment parce que Ryanair a eu des problèmes avec le Boeing 737. Peut-être y’a-t-il également des inquiétudes au sujet du Brexit (l’aéroport de Carcassonne est 100% dédié Ryanair et dessert essentiellement des villes britanniques NDLR).

Cette main-mise de la Région sur ces deux aéroports est-elle à contre-courant de ce qui se fait avec l’aéroport de Toulouse ?

On a vu ce qu’a donné la privatisation d’ATB avec l’arrivée des actionnaires chinois. Ils sont venus faire de la spéculation. À mon avis, les collectivités ne sont pas là pour faire de la surenchère et vendre les bijoux de famille, ce n’est pas notre vision de l’action publique. Aujourd’hui, en l’absence de LGV, heureusement que l’aéroport de Perpignan existe avec quatre lignes par jour pour Orly. Si on coupe ces lignes, on coupe la vitalité du territoire. Qui s’en occupe ? Les collectivités locales. Ici, les Chinois ne viendront pas, ce n’est pas assez lucratif.

Propos recueillis par Sophie Arutunian

Sur la photo : Guy Esclopé, président de la SPL et conseiller régional Occitanie. Crédit : Conseil Régional d’Occitanie