L’ Aérochrome à Blagnac : incubateur d’artistes hip-hop

Sous les très hauts plafonds, les murs en parpaings entièrement recouverts de graffitis colorés donnent un air grandiose aux anciens hangars d’une société de mécanique. Désormais géré par l’association Cisart, en partenariat avec la Maire de Blagnac (propriétaire), le 220 route de Grenade à s’est mu, au prix d’un ménage éprouvant, en incubateur des arts urbains. Exit les grosses machines et flaques d’huile, welcome les œuvres d’art, les canapés et la tireuse à bière. Mais la pandémie de Coronavirus a retardé l’inauguration de ce lieu, qui a finalement ouvert ses portes le 03 juillet dernier avec l’exposition « Sortie d’Ateliers ». Lors des journées portes ouvertes, en février et en mars, plus de 300 visiteurs avaient déjà découvert ce lieu d’un nouveau genre. Ici devrait être accueillie une quinzaine d’artistes chaque année.

« La filière hip-hop, que l’on parle de danse, de street-art ou de musique, n’est pas structurée. Les artistes ne s’emparent pas des structures d’accompagnement ou de production qui existent. Et je connais peu d’artistes capables de faire leur communication, leur marketing et leur service après-vente, tout en étant dans la création. On ne peint pas avec le téléphone pendu à l’oreille », explique Julien Duron. C’est cet astrophysicien de Telespazio, ancien danseur de hip-hop, qui est aux manettes de l’Aérochrome, en tant que bénévole de Cisart. L’association a été fondée à Toulouse en 2016 et a pour vocation d‘aider les artistes à pérenniser leurs projets. « Nous trouvons des projets pour les artistes incubés : des chantiers, de la déco, du team bulding, des actions en MJC... le champ des possibles est large. »

Toulouse, deuxième ville hip-hop de France

L’ Aérochrome ouvrira ses portes chaque jeudi soir aux événements corporate, le Club d’entreprises Réussir y a par exemple tenu son AG fin février. « À terme, nous espérons tenir financièrement avec un tiers de subventions, un tiers de mécénat et un tiers en provenance des projets développés dans l’incubateur », développe Julien Duron. Côté mécénat, l’Aérochrome compte déjà sur l’Hollyday Inn de l’ aéroport et sur le fonds de dotation Sada ( Street art developpement agency). Fort de son expérience dans l’industrie, Julien Duron se montre particulièrement vigilant sur les questions de management et d’ « état d’esprit » : « chez nous l’estime de soi et la confiance ne sont pas que des mots. C’est indispensable pour rejoindre notre aventure » prévient-il, à destination des futurs incubés. Celui qui évolue dans le milieu du street art depuis les années 90 constate avec plaisir que cet art devient « à la mode ».

« Historiquement, Toulouse était la deuxième ville hip-hop de France. Contrairement aux idées reçues, ce n’était pas Marseille », rappelle-t-il. « Il y a ici une culture, un public et des artistes depuis très longtemps ». L’incubateur s’associe également à l’école des arts urbains de Blagnac pour permettre d’initier les jeunes à de nouvelles formes artistiques.

Sophie Arutunian

Sur les photos : Julien Duron et son équipe à l’Aérochrome. Crédits : Valentine Chapuis - ToulÉco.