Depuis Toulouse, la chercheuse Audrey Dussutour cultive le blob

Qu’est-ce qui vit en forêt depuis un milliard d’années, ressemble à une omelette, se compose d’une unique cellule et de plus de 700 sexes ? Qu’est-ce qui ne voit pas, n’entend pas mais mémorise des informations ? Autre anecdote, cette « bestiole » sans neurones, qui n’est ni une plante, ni un animal, se nourrit de champignons en pleine nature. En laboratoire, elle apprécie le sucre, se délecte de flans et déteste la saucisse de Toulouse. Réponse ? Le physarum polycephalum rebaptisé blob pour le clin d’oeil au film d’Irvin S. Yeaworth Jr avec Steve Mc Queen et sorti en 1958.

Pour Audrey Dussutour, éthologiste au CNRS, le blob est une réalité, sa réalité, son quotidien. Il est l’objet de son travail au centre de recherche sur la cognition animale à l’université Paul-Sabatier. Mais, cette quadragénaire au sourire franc, n’est pas un rat de laboratoire. Au contraire, elle ne se lasse pas de raconter les résultats surprenants de ses recherches à qui veut l’entendre ou la lire. Avec engouement, elle sillonne la France pour animer une cinquantaine de conférences tous les ans. Avec cette même volonté de vulgarisation, la chercheuse consacre au blob un ouvrage intitulé Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le blob sans jamais oser le demander, aux Éditions des Équateurs.

« Il fait flipper mais il est génial »

Bientôt, Audrey Dussutour franchira les frontières du pays. Entre deux tournages du documentaire Le génie sans cerveau réalisé par Jacques Mitsch, déjà remarqué pour Le Mammouth Pobalski, elle s’envolera pour Copenhague, en juin. Et, comme si elle n’en n’avait jamais assez de parler du blob, elle répond aux questions des intrigués sur une page Facebook, durant ses week-ends. Pourtant rien ne destinait Audrey Dussutour à être l’une des rares chercheuses à se consacrer à cette curiosité vivante. « Je voulais faire de la génétique et je me suis dirigée vers l’écologie et les neurosciences », explique-t-elle. « Puis j’ai fait un stage sur les abeilles mais j’y suis allergique. J’ai dû chercher un nouveau modèle. »

Elle opte alors pour les fourmis et les chenilles processionnaires qu’elle étudie au Canada et en Australie. Alors qu’elle est sur le point de rentrer en France, son responsable de recherche la place sur la route du blob. Malgré son manque d’inspiration, elle est rapidement surprise par cette « bestiole » et ses 10.000 espèces estimées. « Il fait flipper mais il est génial. Il a survécu à tout », s’enflamme-t-elle, ajoutant qu’il n’a pas encore révélé toutes ses étonnantes capacités. Le blob serait même envisagé comme une piste pour un traitement contre le cancer.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Audrey Dussutour présente le blob, un organisme sans neurones, capable d’apprendre et de résoudre des problèmes complexes comme les labyrinthes. Crédits : Angélina Fourcault - ToulÉco.