Eric Le Bihan, nouveau président de la société toulousaine de santé Medylink

Eric Le Bihan, fondateur d’Acetiam, premier opérateur français de télémédecine et vendu en 2017 à MNH Group est devenu président de Medylink. La société toulousaine, pionnière dans les solutions numériques de coordination de soins, travaille à la création du premier réseau social médical destiné à faciliter les interactions des médecins généralistes avec les spécialistes et les paramédicaux.

Cette mise en relation de professionnels de la santé (spécialistes, médecins ou infirmières) a pour objectif de faire gagner du temps aux patients et praticiens, réduire les déplacements des patients et de concentrer les informations afin d’éviter les doubles examens. Aujourd’hui Medylink compte 500 médecins généralistes répartis sur l’ensemble du territoire national, 250 spécialistes et comptabilise plus de 150.000 examens télé-diagnostiqués.

L’arrivée d’Eric Le Bihan se fait conjointement avec une levée de fonds de 2,75 millions d’euros via Majycc Esante Invest, fonds d’investissement créé par Yves Journel, fondateur de Domus VI et pionnier des Ehpad en France, et Daniel Caille président groupe Vivalto. Medylink prévoit une croissance de 70% en 2019 et compte atteindre 5000 médecins connectés d’ici 2021. Pour Christophe Molinie, directeur général-fondateur de Medylink, « Eric Le Bihan va nous apporter sa très grande expérience du développement de la télémédecine, au cœur du déploiement de la coordination de soins ville-hôpital ».