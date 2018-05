Inauguration de la volière de drones de l’Enac à Toulouse

La plus grande volière de drones en Europe, d’une surface de 900 m² et dédiée à la recherche et à l’expérimentation sur les robots et micro-véhicules, a été inaugurée jeudi 17 mai à l’Enac, l’École nationale de l’aviation civile à Toulouse, dans le cadre de la visite de la ministre des Transports Elisabeth Borne. Le coût de l’équipement est estimé à 1,2 million d’euros. La moitié de la somme a été apportée par l’État, 25% par la Région Occitanie dans le cadre du contrat de plan État Région et 25% par Toulouse Métropole.

Ce nouvel outil permettra d’effectuer des tests sur les vols autonomes des drones : la structure est équipée d’outils ultra performants, notamment des caméras OptiTrack, qui permettent d’étudier les performances et les réactions des drones dans différentes configurations. Lors de cette inauguration, la Région a également annoncé qu’elle participait au financement du projet « Achil » porté par l’Enac, en partenariat avec l’Isae. Orienté sur la conception et l’évaluation de nouvelles interfaces homme-machine (dialogue sol / bord, cockpit du futur, aéroport numérique, etc.) pour les opérateurs de l’aviation, Achil est financé à hauteur de 400.000 euros par la collectivité.