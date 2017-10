Occitanie. Arterris veut rester maître de ses semences

Le blé c’est la céréale phare du groupe Arterris. La coopérative, née de la fusion d’Audecoop, de la Toulousaine de céréales et du Groupe coopératif occitan, consacre la moitié de ses 290.000 hectares à cette céréale. Concentrée dans le Sud-Ouest, sa culture est assurée par la plupart des 25.000 adhérents. Environ 400.000 tonnes de blé dur, destinées à la fabrication des pâtes et de la semoule, sont collectées chaque année et font d’Arterris le premier producteur national. Sa récolte en blé tendre, utilisé pour la farine et dominant à l’échelle de la planète, est moindre avec 200.000 tonnes. « Il n’y a pas un blé mais des blés et il en va de même pour les routes qu’ils empruntent », résume Christian Reclus.

Mais pour le responsable du département grandes cultures, directeur général adjoint d’Arterris, tous les itinéraires partent du « besoin » en blé. Cette denrée de base de l’alimentation humaine est en effet consommée sur les cinq continents mais sa culture reste inégalement répartie sur la planète, d’où la nécessité pour certains pays d’en importer en quantité.

Des semences dépendantes d’un catalogue officiel

Sur les 750 millions de tonnes collectées en 2016, 130 millions de tonnes ont été échangées sur le marché mondial. La semence aux origines de la route du blé Mais pas de récolte sans semence. Si Arterris n’est pas engagé dans la recherche génétique, le groupe, qui réserve quelque 20.000 hectares à la production de semences, est en revanche le premier multiplicateur français. Pour le blé, plante autogame, il reçoit, de la part des obtenteurs qui créent des variétés végétales, des souches-mères à partir desquelles il va fabriquer des semences certifiées. Il les vendra ensuite à ses adhérents ou à d’autres coopératives. Ces graines doivent être conformes à la variété inscrite par l’obtenteur au catalogue officiel, protégée par un droit de propriété intellectuel (COV) avec notamment un taux de germination garanti. Elles sont ensuite vendues aux agriculteurs à un prix qui inclut les royalties dues aux obtenteurs.

« Dans notre filière blé, 100% des semences fournies aux agriculteurs pour leur culture sont produites par nos adhérents. Cette maîtrise des semences et donc de la production nous permet d’orienter les choix de variétés en fonction des besoins de nos clients finaux », explique Christian Reclus. Commandées par les agriculteurs entre juin et septembre parmi toutes les variétés de blé inscrites au catalogue officiel, en fonction des cours boursiers et des débouchés, les semences récoltées en juillet sont « travaillées » durant tout l’été dans les usines d’Arterris. Une fois nettoyées, épurées, calibrées et conditionnées, elles sont livrées aux agriculteurs qui les sèment entre octobre et décembre. La moisson des blés issus des semences de l’année d’avant et la récolte des graines pour la campagne suivante interviennent donc au même moment. La vente, avant ou après récolte La commercialisation elle, n’attend pas nécessairement le mois de juillet. Le blé, qui sera stocké chez les agriculteurs ou dans les silos de la coopérative, peut être engagé auprès de ses clients avant même la période des semis ou de la récolte.

Un prix fixé par l’agriculteur mais dépendant du cours mondial

« Le producteur peut nous confier la mise en marché de sa marchandise. Il nous livre le blé en début de campagne, c’est ce qu’on appelle le prix moyen. On lui verse à la récolte un acompte de trésorerie pour qu’il puisse financer son exploitation et après la vente, on lui restitue au fil de l’année des compléments de prix en cohérence avec la valeur que l’on a pu obtenir sur les marchés », explique Nicolas Prévost, responsable collecte et commercialisation des céréales chez Arterris. « Ce modèle représente un tiers des volumes. L’agriculteur peut aussi décider de vendre sa marchandise à un prix du jour donné par la coopérative. Il peut le faire avant ou après récolte en payant une prestation de stockage dans nos silos. Dans tous les cas, la valeur de la marchandise dépend du cours mondial ». Ces cinq dernières années, le blé dur a ainsi pu valoir de 150 euros à 350 voire 400 euros la tonne. Une volatilité qui pèse évidemment sur les revenus des producteurs. « Leur rémunération dépend elle-même de la productivité de leurs cultures qui dépendent elles-mêmes de leur expertise, des aléas climatiques et du prix de valorisation de leur blé, dicté par la loi de l’offre et de la demande. Le blé est un marché peu extensible et le besoin, relativement stable. S’il en manque, les prix l’expriment très vite par une hausse et inversement s’il y en a trop ». Des producteurs à la merci du marché Agriculteur dans le Lauragais et adhé- rent d’Arterris comme son père avant lui, Christian Fauré dit subir de plein fouet « les prix du blé en dent de scie ».

Début juillet, ce producteur de 61 ans, à la tête de 267 hectares de culture dont 45% dédiés au blé dur, ne s’etait toujours pas décidé à engager sa récolte 2017 de l’ordre de 770 tonnes. « Je me suis fixé un prix plafond de 250 euros la tonne mais parfois on se décide trop tard et les prix repartent à la baisse. On brasse beaucoup d’argent mais notre situation est de plus en plus difficile. On atteint à peine 1200 euros de revenus par mois et depuis deux ans, l’exploitation est en déficit à cause des frais de remboursement de matériel ». Une fragilité que confirme Christian Reclus, directeur général adjoint d’Arterris. « Aujourd’hui, 70% des producteurs de cé- réales sur notre territoire ont des résultats négatifs car on est sur un cycle bas des cours avec des charges qui elles ne changent pas. Le prix bas du blé dur, base de notre assolement avec un tiers des surfaces, fait que les céréaliers qui ne font pas de semences ou de cultures spéciales, connaissent pour la troisième année consécutive une dégradation dramatique de leur situation économique. » D’où l’intérêt pour les producteurs d’intégrer d’autres filières régionales et d’envisager une mutation de leur activité.

Johanna Decorse

Photo Rémy Gabalda - ToulÉco