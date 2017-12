La société toulousaine Makina Corpus triplement récompensée

La société toulousaine Makina Corpus qui conçoit, développe et intègre des solutions web et mobiles innovantes, en s’appuyant exclusivement sur des logiciels libres a récemment reçu trois prix : elle a été élue Entreprise Open Source de l’année dans le cadre du Paris Open Source Summit (POSS), premier événement européen Libre et Open Source et qui s’est tenu il y a quelques jours et au niveau régional a reçu les prix Lauréat Readynov et Lauréat Challenge numérique.

Dans le cadre de l’appel à projets Readynov, le projet GeoCompostelle de Makina Corpus a été retenu : conçu en coopération avec la start-up Autonomens, le LISST (Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires), l’Université Toulouse Jean-Jaurès et l’ACIR Compostelle, association au service des itinéraires jacquaires, le projet se développera durant trois ans autour d’une plateforme collaborative pour la gestion et la valorisation des sites touristiques et des acteurs du

territoire.

Enfin dans le cadre du Challenge numérique, Makina Corpus a vu son application MoodWalkR retenue. Opérationnelle à Toulouse et Montpellier dès février 2018, elle permet de calculer des itinéraires pour les piétons en fonction de leurs humeurs et en proposant plusieurs trajets pour relier deux points. Par exemple, le plus rapide, ou celui privilégiant la nature, l’architecture, les lieux de culture, la vie nocturne, etc. Le système peut aussi optimiser le circuit en utilisant les trottoirs, les passages piétons, et en traversant les lieux publics et les espaces verts.