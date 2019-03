Occitanie. Le projet d’exploration de la mine de Salau est-il au point mort ?

« Un projet minier est un projet de long terme », résume avec fatalisme Hugo Schumann. Depuis septembre 2018, le directeur exécutif d’Apollo Minerals, la compagnie d’exploration minière australienne qui a racheté Variscan Mines, propriétaire du permis de recherche de l’ancienne mine de Salau, a appris à ne pas se montrer pressé. Nouvel interlocuteur des médias et des acteurs locaux de ce dossier, le Sud-Africain ne cache pas pour autant son « excitation »face au potentiel du gisement ariégeois dont la teneur en tungstène serait parmi les plus élevées au monde. Sans parler de l’or.

Mais la résistance d’une partie de la population locale du Haut-Salat où se situe la mine de Salau, sur la commune de Couflens, a pour l’instant raison du projet d’exploration. Le tribunal administratif de Toulouse, saisi par l’association Stop Mine Salau, a suspendu en octobre dernier les travaux de mise en sécurité du site. Apollo Minerals, via ses deux sociétés françaises, Variscan Mines et Mines du Salat, appelées à fusionner prochainement, a déposé fin janvier 2019 un nouveau dossier de déclaration de travaux. Elle projette notamment d’installer un dispositif de ventilation pour l’aération des galeries. Le dossier est en cours d’instruction à la préfecture de l’Ariège.

Projet en France et en Espagne

Le propriétaire du permis d’exploration a également rempli en février 2019 une déclaration de travaux pour démarrer la recherche d’amiante dans la roche. Quatre-vingt prélèvements d’échantillons de roches seront analysés par un expert de Mines du Salat et par deux experts indépendants nommés par l’État. Mais le début de la tiers-expertise est conditionnée à la fin des travaux de sécurisation du site. D’où les mois de retard qui s’accumulent. La préfecture a d’ores et déjà annoncé que la présence d’amiante avait été « identifiée dans une faille du massif par observation des galeries ».

Sans attendre la reprise des travaux, les opposants à la réouverture du site, qui redoutent ses conséquences sanitaires et environnementales et accusent la société d’exploration minière de « vendre du rêve » au nom de la spéculation boursière, continuent d’agir. Le 22 mars à Salau, ils recevront les membres de l’association catalane Salvem Salau qui lutte de l’autre côté des Pyrénées contre le projet minier d’Aurenere, également porté par Apollo Minerals.

De son côté, Hugo Schumann travaille à « l’acceptabilité sociale » de son projet . « Nous étudions 500 dossiers par an et nous investissons dans un seul. Le PERM de Couflens et un excellent projet que nous voulons mener de façon propre et responsable, avec des retombées économique positives pour la région et en assurant une source d’approvisionnement en tungstène pour la France ». Pour l’heure, la junior australienne a investi quelque 4 millions d’euros sur une enveloppe globale estimée à 25 millions d’euros.

Johanna Decorse

Sur la photo : Selon la société australienne Apollo Minerals, la teneur en tungstène de l’ancienne mine de tungstène de Salau, en Ariège, serait parmi les plus élevées au monde. Photo ToulÉco – Rémy Gabalda.