Transports, patrimoine, équipements… Les chantiers de Toulouse qui verront le jour en 2017

Les projets du Capitole vont rythmer la mandature de Jean-Luc Moudenc avec quelque 4 milliards d’euros investis. "Les Toulousains ne le réalisent peut-être pas, mais en France, aucune grande agglomération urbaine ne porte une si forte ambition", a expliqué le président de Toulouse Métropole et maire de la ville à l’occasion des voeux aux personnalités. En 2017, quatre chantiers seront particulièrement marquants.

Objectif label Unesco

Alors que le dossier de labellisation « Toulouse capitale originale » sera déposé au cours du premier trimestre 2017, différents chantiers ont débuté ou vont commencer dans la perspective du titre délivré par l’Unesco. A commencer par celui de la basilique Saint-Sernin et de la place qui devrait se poursuivre jusqu’en 2019. Dans deux ans, les parkings et les places de stationnement entourant la basilique céderont la place à un vaste espace piétonnier et à une zone végétalisée. Dans le même temps, démarrera les rénovations de Notre Dame de la Daurade, ainsi que de différentes rues et places du centre-ville (rue des Lois, Gambetta ou place du Salin).

Accueillir le TGV en 2024

Alors que le dossier de financement de la ligne TGV entre Bordeaux et Toulouse n’est pas encore totalement bouclé, la Ville rose a entamé des travaux pour accueillir la ligne à grande vitesse. La rue Bayard nouvelle version sera livrée en juin, tandis que le parvis de la gare Matabiau sera réhabilité à compter de l’automne prochain. Dans le quartier de la gare, différentes opérations notamment, au niveau du foncier vont également débuter. A cela s’ajoute la poursuite des travaux des allées Jean Jaurès qui seront transformées en « Ramblas » fin 2019 : pour l’instant les opérations portent sur la construction d’un parking souterrain proche de la Médiathèque.

De nouveaux modes de transports d’ici 2030

L’année 2017 sera marquée par la signature au cours du troisième trimestre du PDU (Plan de déplacement urbains) : c’est la feuille de route de la réalisation des transports en communs d’ici 2030. Un des chantiers importants, 45% de l’enveloppe budgétaire, devrait être la réalisation de la troisième ligne de métro entre Labège-Gare et Colomiers-Gare en 2024, ainsi que la mise en service en 2020 du téléphérique au sud de Toulouse. Enfin, l’année 2017 devrait voir la fin du doublement à 2x3 voies du périphérique avec la réalisation du tronçon Rangueil-Le Palays et la pose de murs anti-bruits.

De nouvelles écoles et La Machine à Montaudran

Alors qu’une dizaine de nouvelles écoles devraient être construites d’ici 2020, des équipements culturels verront également le jour en 2017 : pose de la première pierre du cinéma Utopia dans le quartier Borderouge, réouverture du musée de l’Affiche à Saint Cyprien et inauguration de La Machine à Montaudran. C’est en 2017 que l’on devrait également connaître le devenir de la prison Saint-Michel avec le projet d’auditorium…

Philippe Font

Sur la photo : Le visage de la future place Saint-Sernin. Crédits : DR