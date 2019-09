Yannick Assouad : « Même en cas d’OPA de Searchlight, Latécoère restera français »

Avec un chiffre d’affaires de 371,7 millions d’euros, en progression de 13,1 % à taux de change constants au premier semestre 2019, l’industriel toulousain retrouve une activité importante. Il affiche par ailleurs un résultat opérationnel courant de 10,8 millions d’euros, contre 7,1 millions sur la même période en 2018. Des chiffres qui prouvent que Latécoère va dans la bonne direction, selon sa directrice générale Yannick Assouad, alors que le groupe fait l’objet d’une OPA de la part du fonds d’investissement Searchlight Capital Partners, son principal actionnaire aujourd’hui.

Yannick Assouad, comment analysez-vous ces bons résultats au premier semestre 2019 ? Sont-ils la suite logique des actions menées dans le cadre du plan de transformation 2020 ?

L’augmentation du chiffre d’affaires est due à la bonne dynamique commerciale voulue dans le plan de transformation 2020, avec une volonté de repartir à la conquête du marché pour recommencer à croître. Par ailleurs, le bon résultat opérationnel est clairement le fruit de cette démarche, en particulier sur la partie aérostructures, dont l’activité (+14,5 %) et les résultats financiers sont en croissance. Cela résulte de la modernisation des usines en France et de la fabrication de plus en plus importante de nos équipements en site best cost. La spécialisation des différents sites fonctionne parfaitement.

Notre chiffre d’affaires sur l’année 2019 devrait être en croissance par rapport à 2018 (établi à 659 millions d’euros, NDLR). On mise surtout sur une marge opérationnelle positive dans les deux branches d’activité du groupe.

Quels sont les contrats à l’origine de ce regain d’activité pour Latécoère ?

Les gros contrats concernent principalement notre activité de systèmes d’interconnexion. Le plus emblématique est celui remporté pour l’intégralité du câblage de l’avion régional Mitsubishi MRJ90, pour lequel nous avons livré le premier système entier au premier semestre. Sur ce secteur, notre chiffre d’affaire croît de manière extrêmement dynamique (+ 11,3 %).

Sur la partie aérostructures, nous avons accumulé de nombreux petits contrats depuis quelques années. Plus récemment, Latécoère a gagné le contrat de la porte bagage du Falcon 6X de Dassault Aviation et, en février, un contrat pour la porte avant passager d’un avionneur d’affaire américain. On recommence ainsi à renouveler notre portefeuille et notre chiffre d’affaires, même s’il n’est pas encore à la hauteur souhaitée.

« Nous avons multiplié par quatre nos investissements dans le LiFi »

Vous mettez l’accent sur les systèmes d’interconnexion. Latécoère a présenté la technologie LiFi, qui consiste à transférer des données par la lumière à cadence forte, au dernier Salon du Bourget. Est-ce l’avenir de ce secteur d’activité pour le groupe ?

C’est une partie de l’avenir de cette branche. Grâce au Lifi, nous arrivons à transférer davantage de données qu’avec le WiFi. Il s’agit pour nous d’un axe de développement important et nous sommes en train d’industrialiser le produit. Les compagnies aériennes franchiront certainement le pas avant les avionneurs, afin de transmettre des données dans leur cabine.

Latécoère voulait développer son investissement en R&T. Cette technologie LiFi illustre-t-elle cette volonté ?

Oui. Par rapport à il y a trois ans, nous avons multiplié par quatre nos investissements dans le domaine, avec environ 2 % du chiffre d’affaires sur des technologies pour lesquelles nous n’avons pas de contrat. Notre politique d’investissement en R&T porte ses fruits. Latécoère est aidé en cela par les pouvoirs publics, notamment la DGSC sur cette technologie. Le produit LiFi est l’illustration idéale de ce que l’on peut faire.

Le fonds d’investissement Searchlight Capital Partners (SCP) est devenu actionnaire de référence de Latécoère le 26 juin dernier. Il a annoncé une potentielle OPA au troisième trimestre. Où en est-on ?

Le conseil d’administration de Latécoère a nommé un expert indépendant pour avoir un avis sur l’offre de Searchlight. Il se décidera en fonction du rapport qui doit être rendu bientôt. Si l’avis est positif, ce qui est l’hypothèse la plus probable selon moi, il recommandera aux actionnaires minoritaires d’apporter leurs actions à cette offre. C’est un événement important pour l’entreprise et l’offre devrait se concrétiser fin septembre. A priori, si cela se fait, il ne devrait pas y avoir de conséquence sur la direction de Latécoère.

Avec la possible OPA de Searchlight, certains ont affirmé que Latécoère allait devenir américain. Que répondez-vous ?

Latécoère demeure évidemment un groupe français. Son siège reste à Toulouse et rien ne change de ce point de vue-là. Par ailleurs, Searchlight n’est pas complètement américain puisqu’il s’agit d’un fonds d’investissement en partie anglais, américain et canadien. Globalement, ce ne serait pas très différent des groupes du CAC 40, où les investisseurs ne sont pas forcément français. Le centre de décision et le management est en France, cela ne changera pas.

À titre personnel, vous avez été nommée vice-présidente du Gifas. Il était important pour Latécoère d’être représenté dans cette instance ?

Le Gifas est un exemple de groupement d’industriels qui organise son secteur d’activité. Si l’aéronautique est aussi forte en France, c’est en particulier parce que le Gifas met en relation de manière très efficace les grands donneurs d’ordre et le tissu industriel. Il est pour moi indispensable que Latécoère y soit représenté. Et, par ailleurs, avec 33 ans d’expérience dans le métier, je pense avoir une bonne vision des problématiques et des moyens pour les résoudre.

Propos recueillis par Paul Périé



Sur la photo : Yannick Assouad, directrice générale de Latécoère. Crédits : DR