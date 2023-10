Aéronautique. Chez Latécoère, un nouveau pilote dans l’avion et une recapitalisation

Le conseil d’administration de Latécoère, spécialisé dans la fabrication des aérostructures (portes et pièces de fuselage) et des câblages électriques pour des clients comme Airbus et Boeing, vient de nommer Greg Huttner au poste de directeur général. La fonction était jusque-là occupée par Thierry Mootz, qui se consacre désormais aux seules fonctions de président. Si l’équipementier aéronautique toulousain connaît un bon début d’année avec un chiffre d’affaires en croissance de près de 43 % au premier semestre, il reste néanmoins encore beaucoup de travail à accomplir pour un retour à la rentabilité. Le nouveau directeur général s’est fixé une feuille de route : assurer la montée en puissance de la production dans un contexte difficile, citant la pression inflationniste et les défis permanents de la chaîne d’approvisionnement.

Surtout, l’entreprise centenaire, fondée en 1917 par Pierre-Georges Latécoère, est engluée dans une situation financière critique depuis une quinzaine d’années au moins. À tel point qu’à l’été 2021 déjà, le sous-traitant, qui emploie près de 6000 personnes dans le monde, avait bénéficié d’une augmentation de capital de 222,4 millions d’euros souscrite à 65 % par le fonds américain Searchlight Capital Partners, son principal actionnaire. Celui-ci avait conditionné un nouvel apport de 100 millions d’euros d’argent frais à une profonde renégociation de sa dette plombée par des prêts garantis par l’État (PGE) souscrits en pleine pandémie.

Recapitalisation

En mai 2023, sous l’égide du Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI), le sous-traitant obtenait satisfaction. Bercy annonçait l’abandon par les banques de 183 millions d’euros de dette, dont 128 millions au titre du PGE. Mais le groupe restait encore dans le rouge puisque il essuyait une perte nette de 127 millions d’euros en 2022 malgré un rebond de 39 % de son chiffre d’affaires.

Et, comme il s’y était engagé, l’Américain Searchlight Capital Partners effectuera une augmentation de capital d’au moins 100 millions d’euros au quatrième trimestre 2023.

A. S.

Photo d’archives : Le site de Latécoère lors de l’inauguration de l’usine de Toulouse-Montredon. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.