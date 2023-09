Latécoère revendique une croissance importante au premier semestre

L’équipementier toulousain Latécoère, spécialisé dans les aérostructures (portes et pièces de fuselage) et câblages électriques, présente les résultats de son premier semestre 2023. Il revendique un chiffre d’affaires au premier semestre 2023 en augmentation de 42,9 % (303,8 millions d’euros). Selon le groupe, « ces résultats reflètent les montées en cadence de production et les acquisitions réalisées l’an passé dans un contexte de reprise continue de l’industrie aérospatiale, qui se remet de la crise du Covid ». Au premier semestre, des nouveaux contrats ont été signés avec Boeing, Airbus et Hondajet.

En ce deuxième semestre, Latécoère s’est lancé dans une recapitalisation complète, « comprenant une réduction de 183 millions d’euros de sa dette financière et une augmentation de capital garantie d’au moins 100 millions d’euros ».

Autre annonce, la nomination de Bernd Kessler comme administrateur non exécutif indépendant et Nick Sanders comme conseiller du conseil d’administration.