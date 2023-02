Aéronautique. Latécoère délocalise son usine du futur, les syndicats sur le qui-vive

Une douche froide supplémentaire. Latécoère a annoncé lors d’un comité social et économique (CSE), qui s’est déroulé le 25 janvier, un plan de réorganisation industrielle ​pour​ ses sites toulousains. Devant les organisations syndicales, l’équipementier a confirmé la fermeture du site de Labège à l’horizon 2023 ou 2024, impliquant la délocalisation de la fabrication des racks (meuble avionique) pour l’A400M, l’avion militaire d’Airbus, vers le site tunisien, implanté à Fouchana. La centaine de salariés rejoindra alors le siège social du groupe ​appelé ​Mach-One, rue Périole, à Toulouse.

Le sous-traitant aéronautique, spécialisé dans la fabrication d’aérostructures (tronçons de fuselage et portes) et ​d​​​​es systèmes d’interconnexion (câblage, meubles électriques) souhaite délocaliser ​ la production de pièces élémentaires métalliques réalisées sur son « usine du futur 4.0 », inaugurée en grande pompe en mai 2018 à Montredon, une zone d’activités près de Toulouse.

Lire par ailleurs : Aéronautique. Latécoère renoue avec la croissance

Or, c’est un virage à 180 degrés qu’effectue Latécoère six ans après avoir investi 47 millions dans cette usine, avec le soutien des pouvoirs publics et de la Banque européenne d’investissement à hauteur de 55 millions d’euros. « En 2018, les cadences de production d​u​ 787 de Boeing étaient élevées et nous avions pris un risque, celui de fabriquer des pièces élémentaires pour notre client », explique la direction. « Mais le Covid-19 a tout flanqué par terre. Et nous avons été obligés de trouver une solution. On n’avait pas le choix car notre activité à Montredon est peu rentable​. »

Carole Delga devrait rencontrer direction et syndicats

Concrètement, les dix machines automatisées ​déménageront sur les​ sites de Latécoère, au Mexique, à Hermosillo, et en République Tchèque, à Prague. Et un accord de gestion des emplois et des parcours professionnels​ (GEPP)​ ​devrait accompagner les 109 salariés​ concernés​. Ce dispositif, qui déploie un volant de mesure​s​ d’accompagnement à la mobilité par exemple, est l’enjeu de la seconde réunion de négociation avec les organisations syndicales qui se tiendra ​​ mercredi 15 février. « Il y a 63 postes en CDI, dont beaucoup de postes de cadr​e​, ouverts à Toulouse et Gimont. Dans ces conditions, nous accueillons avec le plus grand scepticisme l’engagement pris par la direction de reclasser tout le monde. ​​Car se pose alors un problème arithmétique », ​observe Florent Coste, délégué CGT​, qui annonce une première action de mobilisation le ​même jour. ​

​​Force Ouvrière se dit attentive à la mise en place de ce dispositif. « Il faut qu’il soit maîtrisé. Mais pour nous, cela signifie zéro emploi sur le carreau », a réagi Stéphane Faget, secrétaire FO.

​Carole Delga, la présidente socialiste de la Région Occitanie, qui avait pourtant participé à l’inauguration du site de Montredon, a assuré être « en total désaccord avec la stratégie industrielle du groupe​ »​. ​

​Dans un communiqué de presse, ​la présidente, qui « sera particulièrement attentive à l’évolution des activités du site de Toulouse-Montredon dans l’optique d’assurer une pérennité de l’usine sur le long terme​ »​,​ devrait rencontrer « dans les prochains jours » les dirigeants​ et les​ représentants des salariés. ​« ​Je n’accepterai pas que ce soient les salariés, qui ont fait de lourds sacrifices pendant la crise Covid, qui payent des erreurs de stratégie de la direction. »

​Audrey Sommazi

Sur les photos d’archive, inauguration le 22 mai 2018 en grande pompe de l’usine flambant neuve de Toulouse-Montredon, en présence de journalistes et d’élus locaux. Crédit : Rémy Gabalda - ToulÉco.​