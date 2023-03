En Occitanie, ​la filière aéronautique recrute tous azimuts

Pas moins de 1000 postes étaient à pourvoir jeudi 9 mars dans une salle du Casino Barrière, à Toulouse. À la manœuvre, le groupe Randstad. Le spécialiste des ressources humaines organisait son AeroDay dans plusieurs régions de France, dont l’Occitanie, pour apprendre à se présenter en vidéo par exemple. Au bout du parcours, des recruteurs de Randstad aiguillaient les candidats présélectionnés vers les entreprises de la filière en manque de bras. Et, mardi 14 mars, rebelote : 3000 postes seront à pourvoir au stade Ernest-Wallon, toujours à Toulouse. Pour cette opération, c’est Synergie, une autre entreprise spécialisée dans les RH, qui s’y colle.

Car, après deux années de ralentissement liées à la crise du Covid-19, Airbus a relevé les cadences de production et c’est toute une filière qui ​s’emballe. « Elle connaît un fort rebond qui se traduit par le recrutement, d’ici douze à dix-huit mois, de 6000 personnes, dont 60 % de cols bleus, pour s’assurer de la montée en cadences des A320 et des long-courriers et pour préparer l’avion de demain », explique Bruno Bergoend, le président de l’Union des industries et métiers de la métallurgie en Occitanie (UIMM). « Parmi ces postes, 3000 sont vacants dès à présent. »

Pour répondre à cette campagne de recrutement massif, la Région Occitanie, l’État et le Groupement des industries franç​​aises aéronautiques et spatiales (Gifas) se sont mis en ordre de marche pour créer, le 9 février, un comité stratégique aéronautique qui doit mettre en place des diagnostics par entreprise afin, notamment, de recenser les besoins​. ​Le 30 mars, les outils seront présentés aux entreprises.

Pénurie de candidats

Airbus, Safran, Segula, Nexte​am ou encore Thales : de l’avionneur en passant par les équipementiers et systémiers de rang 1 et jusqu’à la petite entreprise, toute ​la filière redécolle et embauche. Oui, mais plusieurs problèmes se posent. Les acteurs que nous avons interrogés s’accordent à dire que les candidats potentiels sont en recherche d’emploi ou sans qualification. De fait, il y a pénurie de candidat sur certains métiers, comme celui de peintre et d’étancheur.

« Tout le monde recherche des profils avec une première expérience », ​Liebherr-Aerospace​. Le spécialiste du développement et de la maintenance de systèmes de traitement de l’air part en quête de 180 et 200 personnes pour ses sites Occitans, installés à Toulouse et Campsas, dans le Tarn-et-Garonne.​ Sur ce marché en tension, le sous-traitant organise un événements dont la cinquième édition s’est déroulée en janvier dans les locaux de simulateur de vol Aviasim. Un moyen « efficace » qui permet de rencontrer les futurs salariés pour leur présenter l’entreprise et les convaincre rapidement.

Air Support, qui recrute vingt-cinq personnes pour son usine gersoise, à Pujaudran, s’appuie sur des salariés coopteurs, avec une prime de 500 euros à la clé, pour trouver de nouveaux collaborateurs ou encore des dispositifs de Pôle emploi, tels que l’Action de formation préalable au recrutement (AFPR) et la Période de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP). Mais pas seulement. Sabine Tertre, présidente de la PME d’une centaine de salariés, spécialisée dans la maintenance d’équipements pour moteurs CF56 des A320 et B737, surfe sur une autre tendance. « Une entreprise de taille moyenne dans le Gers est à la mode pour des gens qui ont besoin de sens. »

L’équipementier et avionneur Daher, qui recrute 520 personnes en 2023 pour ses deux sites installés dans la région, dont l’un est situé à Cornebarrieu, a de son côté ouvert un centre de formation à Tarbes (Hautes-Pyrénées), inauguré en septembre.

Audrey Sommazi

Sur la photo : La filière aéronautique peine à recruter les 6000 postes nécessaires à l’accompagnement de sa croissance. Crédit : Rémy Gabalda - ToulÉco.