Quatorze nouvelles maisons de santé en Occitanie

Répartis sur sept départements, quatorze nouveaux projets de maisons de santé [1] viennent d’être validés par l’ARS Occitanie. Désormais, 233 maisons de santé pluriprofessionnelles sont labellisées partout en Occitanie.

Une maison de santé pluriprofessionnelle, c’est une équipe de professionnels de santé de proximité qui exercent leurs activités de façon coordonnée, au même endroit, au bénéfice des patients d’un même territoire. Ces équipes associent des compétences médicales (médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes) et paramédicales (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, etc.), des pharmaciens et des biologistes. Plus d’informations sur le site de l’ARS.