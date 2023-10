29 nouvelles brigades de gendarmerie en Occitanie : la liste détaillée

Le chef de l’État avait annoncé vendredi dernier la création de plus de 200 brigades de gendarmerie. Au final, elles seront précisément 238, dont vingt-neuf en Occitanie : onze brigades fixes, composées d’une dizaines de gendarmes et dix-huit autres mobiles avec des équipages d’environ six gendarmes par camion. La liste détaillée a été dévoilée lundi après-midi à l’occasion du déplacement d’Emmanuel Macron à Tonneins, dans le Lot-et-Garonne. Voici la répartition régionale :

09 - Ariège : Mazères (fixe), L’Hospitalet-près-l’Andorre (mobile)

11 - Aude : Palaja (fixe), Quillan (mobile)

12 - Aveyron : Rodez et Saint-Affrique (mobiles)

30 - Gard : Saint-Hippolyte-du-Fort, Saint-Jean-du-Gard et Aimargues (mobiles)

31 - Haute-Garonne : Saint-Jory, Pins-Justaret, Vigoulet-Auzil et Montaigut-sur-Save (mobiles)

32 - Gers : Nougaroulet (fixe)

34 - Hérault : Vias (fixe), Pignan (fixe), Ganges (mobile)

46 - Lot : Rocamadour, Saint-Cirq-Lapopie (fixes)

48 - Lozère : Mende (mobile)

65 - Hautes-Pyrénées : Juillan (fixe), Pierrefitte-Nestalas (mobile)

66 - Pyrénées-Orientales : Latour-de-Carol, Arles-sur-Tech (mobiles)

81 - Tarn : Carlus (fixe), Castelnau-de-Montmirail et Brassac (mobiles)

82 - Tarn-et-Garonne : Labastide-Saint-Pierre, La-Ville-Dieu-du-Temple (fixes)