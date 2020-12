5G : Déploiement dans la région toulousaine à partir du 15 décembre

À partir du 15 décembre, 160 communes seront couvertes en 5G par Orange. Parmi elles, Toulouse ainsi que trente-six communes de son aire urbaine, dont Blagnac, Ramonville-Saint-Agne, Saint-Orens-de-Gameville et Portet-sur-Garonne.

Quelques jours plus tôt, le 3 décembre, Orange aura lancé son réseau 5G dans 5 villes en France : Angers, Clermont-Ferrand, Le Mans, Marseille et Nice. Ce lancement 5G en 3,5 GHz apporte des débits jusqu’à 3 à 4 fois plus rapides que la 4G.

Le 1er octobre dernier, Orange avait obtenu, lors des enchères, la plus grande part des blocs de fréquences en jeu. Ce déploiement se concentre majoritairement sur les fréquences 3.5GHz et pourra être complété par l’utilisation de fréquences 2.1 GHz.