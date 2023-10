Nicolas Brochot nommé délégué régional d’Orange en Occitanie

Nicolas Brochot a été nommé délégué régional d’Orange en Occitanie au sein de la Direction Orange Grand Sud-Ouest, pilotée par Catherine Voisin. Il succède à Jean-Christophe Arguillère (ex-délégué régional Midi-Pyrénées) et Thierry Alignan (ex-délégué régional Languedoc-Roussillon).

Diplômé de l’Institut d’administration des entreprises (IAE) de Paris et d’une formation executive HEC, il a débuté sa carrière en entreprises de services numériques avant de rejoindre le groupe Orange en 2006. Nicolas Brochot a exercé plusieurs postes à responsabilités dans les domaines du numérique et du développement business et était auparavant directeur commercial digital et data d’Orange Business Grand Sud-Ouest.