6500 offres d’emplois en Occitanie sur 1jeune1solution

Plus de 650.000 jeunes se sont rendus sur la plateforme 1jeune1solution, lancée par le gouvernement le 19 novembre dernier, afin d’obtenir un accompagnement dans leur recherche d’emploi et leur orientation.

Au global, les CDI représentent 60% des offres à pourvoir, les CDD représentent 30% et les offres en alternances et stages les 10% restants. Le secteur des services à la personne est celui qui recrute le plus avec 15.000 offres. D’autres secteurs sont particulièrement pourvoyeurs d’emplois tels que les achats, la comptabilité, la gestion avec plus de 10.000 offres, la santé avec 8000 offres ou encore avec 6000 offres dans le commerce.

En Occitanie, plus de 42.000 jeunes ont utilisé le site 1jeune1solution.gouv.fr et 6500 offres d’emplois sont actuellement disponibles, soit trois fois plus qu’au lancement de la plateforme à la fin de l’automne.

D’ici la fin du premier semestre, l’objectif est d’avoir plus de 150.000 offres d’emploi en ligne et que 500.000 jeunes aient été accompagnés concrètement vers une solution pour construire leur avenir.