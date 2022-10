À Toulouse, des halles pour « rassembler autour de la transition écologique »

C’est avec le sourire et une énergie contagieuse que Mélanie Moresve nous fait la visite. Au 7 rue du Canon d’Arcole, les travaux sont quasiment terminés en cette fin septembre. Les 450 m2 de l’ancien studio de danse hébergent désormais les Halles de la Transition, qui regroupent divers usages. Un grand espace tout en bois, où l’on peut boire des bières bios et déguster des produits locaux, notamment le dimanche lors d’un brunch. Un coin épicerie, où acheter, entre autres, quelques tartinades. Une zone librairie, en partenariat avec Liblab, « bibliothèque toulousaine de la transition écologique ». Un jardin, où guincher et débattre, et une salle digital détox pour se détendre et méditer en sentant l’odeur de l’encens.

Mais les Halles de la Transition sont aussi un lieu de travail, avec un espace privatisable pour des séminaires et, surtout, une zone de coworking avec huit postes fixes [1] et d’autres postes nomades. Pour venir y travailler, il est cependant nécessaire d’avoir « un emploi en lien avec les thématiques écologiques ou sociales ».

Mais si l’on veut simplement y faire un tour, pas besoin d’avoir la fibre écolo. « Nous voulons que le lieu soit le plus ouvert possible [2]. Nous souhaitons que les Halles abritent une vingtaine d’événements par mois », espère Mélanie Moresve. Des projections, un book-club, des émissions de radio et des DJ sets sont notamment au programme. L’objectif : « fédérer des associations » en pointe sur l’écologie tout en « rassemblant » le plus largement possible les curieux. « Ce type de rencontres crée de émotions. Celles-ci sont des vecteurs de la transition », résume joliment la co-dirigeante du tiers-lieux.

C’est Chloé Cohen qui s’est lancée la première dans le projet après un voyage en Australie où « elle a eu un déclic » en découvrant un lieu équivalent. Revenue en France, elle a voulu créer un concept proche à Toulouse, la ville de ses études en école de commerce. Mélanie Moresve, dans la même quête de sens après des études en commerce digital, a été séduite par l’idée et la rejointe cette année pour l’épauler dans cette aventure.

Une levée de fonds en vue

Les deux associées des Halles de la Transition font, par ailleurs, du conseil environnemental auprès des entreprises. « Nous allons du bilan carbone à l’accompagnement pour redéfinir un business plan plus éthique. Nous pouvons aussi simplement faire de la communication ou de l’événementiel mais, dans ce cas-là , c’est pour des sociétés qui ont déjà un impact écologique ou social. Comme l’association les Petit frères des pauvres, l’un de nos premiers clients. Nous ne voulons pas faire du green washing », explicite Mélanie Moresve.

Le projet de tiers-lieux a déjà crée pas mal d’enthousiasme. Preuve en est la réussite de son opération de financement participatif, avec 26.500 euros récoltés sur KissKissBankBank, bien au-delà des 15.000 euros demandés. La Banque Postale, qui a fait de Halles de la Transition « un de ses coups de cœur » du site de crowdfunding, a également financé le concept à hauteur de 7700 euros alors que Toulouse Métropole a sélectionné l’initiative pour son parcours Adress, dédié aux entreprises de l’économie sociale et solidaire. Autre satisfaction, des emplois ont déjà émergé de cette initiative : une personne gère le bar avec une équipe de deux collaborateurs à ses côtés et deux alternantes viennent cet automne épauler le duo de dirigeantes.

Dans les mois qui viennent, elles vont se lancer dans une levée de fonds, sûrement auprès d’une foncière éthique, avec pour objectif de « dupliquer le concept dans plusieurs villes », en Occitanie et puis dans le reste de la France. « La transition écologique doit se faire rapidement, on ne peut pas se permette d’attendre longtemps », précise avec vivacité Mélanie Moresve.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Mélanie Moresve et Chloé Cohen, les deux fondatrices des Halles de la Transition, à Toulouse. Crédits : Hélène Ressayres-ToulÉco.