Conscients de l’émoi suscité par le recours très important et onéreux à leurs services par l’État, les salariés du site toulousain (basé rue de la Descente de la Halle aux Poissons, dans le quartier historique) du cabinet de conseil McKinsey ont manifesté hier dans les rues de Toulouse pour réclamer une diminution de leurs salaires.

« Nous n’avons pas bien atteint notre “target”. Il nous faut maintenant nous acheminer vers “un process de rebranding” qui doit s’accompagner d’un “wage reduction” [1] », affirme Alberic Brème, membre de TogetherColleague, organisation de salariés qui propose de « réenchanter le syndical Dream » dans l’entreprise.

« Nos dirigeants n’ont pas assez compris que notre cabinet doit se réinventer et gagner en efficience. Prouvant ainsi plus que jamais sa résilience et son agilité », estime Marie-Christine de La Courbine de Congres, représentante syndicale. La dizaine de salariés, vêtus de costumes trois pièces ou de tailleurs de marque, ont brandi des pancartes : "Moins de salaires, Mc Kinsey plus pépère !” ou encore "Less Money is More Productivity".

Certains ont chanté à plein poumons la chanson populaire de Zaz, Je veux [2]. Ils pourraient poursuivre leurs actions aujourd’hui, 1er avril.