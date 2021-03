A Toulouse, un défi sportif pour aider les sans-abri

L’association Toit à moi organise, du 10 au 15 mars, un défi sportif. Chaque participant est invité à parcourir 5 km, 10 km ou 20 km selon son niveau, en courant autour de son domicile. Il pourra ensuite partager son activité via l’application de course Zapsports. L’inscription est gratuite mais le coureur peut choisir de faire un don à l’association Toit à Moi. L’objectif est de récolter 7300 euros afin de loger une personne sans-abri pendant un an dans un appartement.

L’association est présente sur Toulouse depuis 2013, où huit personnes ont pu être aidées grâce à l’accompagnement d’un travailleur social et d’une quinzaine de bénévoles. Un cinquième appartement vient d’être acquis dans le quartier de la Croix de Pierre. Ce qui a permis d’accueillir une nouvelle personne sans-abri récemment. La ville de Toulouse a par ailleurs mis à disposition de Toit à Moi un local associatif depuis juin 2020.