A69, l’arme de la médiatisation

Emblématique des mouvements de contestation actuels décrits par les enseignants-chercheurs Julien Milanesi et Léa Sébastien, le collectif d’opposants au projet d’autoroute entre Castres et Toulouse, La Voie est libre, est né en novembre 2021 dans la salle des fêtes de Cuq-Toulza, commune du Tarn située sur le tracé de la future A69. Très actifs sur les réseaux sociaux et dans l’espace médiatique, ses membres ont multiplié les événements et les coups d’éclat pour faire parler d’eux et de leur lutte. Ils dénoncent « l’inutilité » de la future A69 qui va entraîner l’artificialisation de 400 hectares de terres agricoles pour un gain de temps qui ne dépasserait pas selon eux douze à quinze minutes. Le projet fait aussi l’objet de critiques nourries par des organismes indépendants dont, le Conseil national de la protection de la biodiversité et l’Autorité environnementale qui le jugent « anachronique » et « en contradiction avec les engagements nationaux en matière de lutte contre le changement climatique, d’objectif du zéro artificialisation nette et du zéro perte nette de biodiversité, ainsi qu’en matière de pouvoir d’achat ».

Pour eux, l’aménagement de l’infrastructure existante, la RN126, constituerait « une solution de moindre impact plus acceptable et raisonnable ». C’est le scénario alternatif défendu de longue date par les opposants à l’A69, avant même la création de La Voie est libre. Cette nationale est désormais vouée à être déclassée pour redevenir une départementale qui repassera par les villages tarnais de Soual et Puylaurens dont les contournements seront récupérés par l’A69.

Actions médiatiques

Alors que les premiers coups de pioche se rapprochent, La Voie est libre (LVEL) intensifie sa communication. En octobre 2022, à l’appel de ses membres, riverains, habitants concernés par le projet et opposants ont organisé une marche de quatre jours entre Verfeil et Castres, ponctuée de rendez-vous et d’actions symboliques pour montrer à tous « l’ampleur des futurs dégâts ». Thomas Brail, grimpeur-arboriste, fondateur du Groupe national de surveillance des arbres, a répondu présent et mis sa notoriété au service du collectif en se perchant en haut d’un platane condamné par le futur chantier, à Vendine, pour déployer une banderole de huit mètres de long. Opération de tractage, « planque de reliques » et enterrement collectif lors des fouilles préventives le long du tracé, ou encore tournée du vin chaud et posts quotidiens pour informer les citoyens sur les enjeux de l’enquête publique environnementale… À chaque occasion, LVEL tente de marquer les esprits ou joue la carte de l’humour, détournant informations et vidéos pour sensibiliser et mobiliser le grand public. Dans une parodie de The walking dead, ses membres racontent par exemple comment, il y a trente ans dans le Tarn, le virus A69 s’est échappé d’un laboratoire pharmaceutique et continue de se propager. La référence au groupe Pierre Fabre, à la source du projet, est claire.

Très organisé et devenu maître dans l’art de communiquer, La Voie est libre repose sur un noyau dur d’une vingtaine de personnes qui ont su fédérer bien plus largement autour de leur cause. Michel Costadau, 77 ans, venu de la Confédération paysanne et du Collectif RN126 qui s’est fondu dans LVEL, fait partie de ses fondateurs. Pour cet ancien agriculteur, « voir disparaître 400 hectares de terres cultivables et condamner de nombreux villages à devenir des cités dortoirs, ce n’est pas satisfaisant ». « C’est la mort de ce pays ! Dès 2017, lors de l’enquête publique, les associations ont proposé une alternative avec l’aménagement de la RN126 qui n’a pas été retenue. Elle n’a jamais été sécurisée au motif qu’il allait y avoir bientôt une autoroute », dénonce le retraité. Aux côtés de « vieux militants », engagés de longue date contre le projet, de nouveaux profils ont rejoint les rangs du collectif. Ils ont en commun de vivre dans les territoires concernés par le tracé. Depuis plusieurs mois, ils décortiquent les dossiers d’enquête, étudient les recours en justice possibles, participent aux actions.

« Tous interchangeables »

Comme Michel Costadau, Geoffrey Tarroux fait partie du noyau dur. Son opposition au projet est née durant l’été 2019, lorsqu’il a pris connaissance d’un projet de carrière, abandonné depuis, sur sa commune, Moncabrier, pour alimenter en remblais la future autoroute. Cet instituteur et père de famille de 37 ans apporte notamment son aide pour la rédaction des tracts et des communiqués de presse et l’animation des réseaux sociaux. « Nous avons une organisation très horizontale. Il n’y a pas de porte-parole et nous sommes tous interchangeables de façon à ce que personne ne soit irremplaçable, car nous avons tous notre vie et ce combat demande beaucoup de temps. »

Comme d’autres membres, Geoffrey Tarroux s’est plongé dans les 15.000 pages de l’enquête environnementale. « Une matière indigeste au possible, mais si on ne le fait pas, qui le fera ? Nous sommes devenus de véritables experts de ce dossier. On le connaît mieux que bien des élus qui le soutiennent. Il y a un lobby depuis trente ans autour de cette autoroute », estime l’instituteur. « Ses promoteurs ont une vision arriérée de la société. Pour eux, une autoroute est toujours un symbole de progrès. » À un moment, la question de la radicalisation de l’action risque de se poser, reconnaissent certains. « On n’a pas fait tout ça pour s’arrêter demain. Nous voulons faire de cette lutte un exemple pour d’autres. De son issue dépendra l’espoir que j’aurai ou non dans l’avenir », explique Geoffrey Tarroux.

À l’issue de la phase d’enquête publique environnementale qui s’est clôturée le 11 janvier dernier avec plus de 6200 contributions, les préfets du Tarn et de Haute-Garonne devraient délivrer courant février les arrêtés indispensables au démarrage du chantier. Mais déjà, les membres du collectif La Voie est libre se disent prêts à agir en justice pour demander l’annulation des autorisations environnementales. Ils seront représentés par l’avocate toulousaine Alice Terrasse, qui a obtenu l’abandon du projet Val Tolosa. Leur stratégie est de gagner du temps en attendant que la loi Climat et résilience « prenne tous ses effets » pour répondre à l’objectif voulu par l’État de diviser par deux le rythme d’artificialisation des sols dans les dix ans à venir en vue d’atteindre « zéro artificialisation nette en 2050 ».

Johanna Decorse

Sur la photo : Des opposants au projet d’autoroute entre Castres et Toulouse.Crédits : Rémy Gabalda