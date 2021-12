Montpellier. ACM Habitat crée une plateforme pour faciliter les échanges de logements

Échanger son logement ACM en quelques clics. C’est l’objectif d’ACM Habitat, bailleur social d’Occitanie, qui lance le 15 décembre la plateforme PAM.ACM Habitat, à destination de ses locataires, demandeurs d’une mutation de logement. « Des familles attendent depuis des années d’avoir une réponse à leur demande de mutation. Des logements ne sont en effet plus adaptés, en raison du départ ou de l’arrivée d’un enfant, ou à un handicap », explique Cédric Grail, secrétaire général d’ACM Habitat, qui précise que 25 % des attributions sont des demandes de mutation. « Jusqu’à maintenant, les locataires font des demandes de co-échanges de manière informelle sur des groupes Facebook. Ces groupes seront fermés lorsque la plateforme sera en ligne », ajoute-t-il.

Une fois la demande validée entre les locataires, le dossier passera en commission d’attribution.

Une équipe d’ACM sera dédiée au suivi de la plateforme et à l’accompagnement des locataires dans la prise en main de l’outil. « Cet outil est également un moyen de mieux gérer notre patrimoine. Nous aurons accès à des indicateurs d’utilisation (nombre d’inscrits, demandes en cours, etc.). ACM doit faire deux fois plus de logements sociaux que ce qu’elle fait actuellement, d’ici 2025 », conclut Cédric Grail.

Premiers logements en bail réel solidaire (BRS)

Le 1er juillet, ACM Habitat a obtenu son agrément en tant qu’Office foncier solidaire (OFS), lui permettant de mettre en commercialisation ses premiers logements en bail réel solidaire (BRS). Ce dispositif a pour objectif de développer une offre de logements accessibles grâce à un prix de vente avantageux. Aucun apport financier initial n’est nécessaire. « L’acquéreur est propriétaire de son logement et locataire du terrain, propriété de l’office foncier solidaire », précise ACM. Les avantages : un prix d’achat inférieur de 15 à 30 % par rapport au prix du marché, une TVA à taux réduit (5,5 %). Éligible au prêt à taux zéro, le BRS garantit un rachat et un prix de revente sécurisé.

« Block Chain » est la première opération de BRS d’ACM Habitat, située sur la Zac Eurêka, à Castelnau-le-Lez ( Hérault). Elle comprendra 68 logements dont 11 BRS, livrés fin 2023. Elle est réalisée en partenariat avec Montpellier Méditerranée Métropole, la Ville de Castelnau-le-Lez et le Groupe SERM-SA3M. Ce dernier va par ailleurs fusionner avec ACM, entraînant un déménagement du siège social dans le quartier de la Mosson. 20 logements seront détruits dans la résidence Neptune, propriété d’ACM Habitat, située en face de l’arrêt Saint-Paul. Prévu sur 7000 m2 en moyenne, le siège accueillera 250 collaborateurs Serm/ACM ainsi que d’autres services comme la maison des associations et la maison des projets. « Cela représente un investissement entre 15 et 20 000 euros, pour une livraison prévue en 2026 », précise Cédric Grail.

Sarah Nguyen Cao Khuong

Sur la photo : Cédric Grail, secrétaire général d’ACM Habitat. Crédit : DR.