Spatial. Un hackathon international notamment à Toulouse

Les candidatures sont ouvertes pour la cinquième édition du concours international dédié aux applications spatiales ActInSpace. Toulouse fait partie des quinze villes françaises hôtes. L’événement sera organisé en simultané les 18 et 19 novembre dans près de 80 villes et 40 pays.

Ce hackathon international vise à imaginer les produits et services du futur grâce aux données et technologies spatiales. L’événement a été crée par le Cnes (Centre national d’études spatiales) en 2014, co-organisé par l’agence spatiale européenne (Esa) depuis 2016 et opéré par le pôle de compétitivité Aerospace Valley. Les programmes européens Copernicus et Galileo fournissent des données pour le concours. Le 13 février 2023 aura lieu la finale France, en amont de la finale internationale du 14 février. Toutes deux se tiendront à Cannes, au Palais des festivals. Depuis la première édition, plus de trente start-up ont été créées.