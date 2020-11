Activité en hausse pour DHL Express en Occitanie

DHL Express, société internationale de transport de colis et courrier, s’attend, pour les fêtes de fin d’année, à un pic de livraisons de l’ordre de + 25 % en Occitanie par rapport au reste de l’année. 15.000 colis devraient être transportés chaque jour. Dans ces circonstances exceptionnelles, plus de cinquante saisonniers viennent cette année prêter main forte aux quatre-vingt-dix collaborateurs d’Occitanie répartis sur les trois sites de l’entreprise dans la région (deux sites à Blagnac et un à Baillargues) pour faire face au bond des livraisons de fin d’année.

Ce pic d’activité de fin d’année s’inscrit dans la forte croissance des flux transportés par DHL Express sur la région. Avec l’essor du e-commerce et le développement des livraisons aux particuliers, les volumes livrés annuellement par DHL Express en Occitanie sont en croissance de 8 % sur 2020 . Et, en raison de la crise du Covid-19, le volume des expéditions s’est accru bien au-delà des prévisions : l’entreprise prévoit d’ailleurs désormais une hausse de ses activités de l’ordre de 8 % en moyenne par an dans les trois années à venir sur la région.