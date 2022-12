DHL Express s’attend à un pic de colis le 22 décembre en Occitanie

La société de transport de colis et courriers DHL Express s’attend à gérer au total près de 400.000 colis en décembre en Occitanie, sur ses deux sites de Blagnac (31) et son site de Baillargues (34). Un chiffre 20 % supérieur à la moyenne de l’année. L’entreprise attend un record de 21.000 colis pour le jeudi 22 décembre, à quelques jours de Noël.

Pour faire face à la surcharge de travail, plus de quinze saisonniers vont venir prêter main forte aux 300 collaborateurs locaux. Sur ces six dernières années, DHL a investi 1,4 million d’euros en région Occitanie pour ses agences de Toulouse et Montpellier.