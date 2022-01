Aéronautique. La deuxième vie des avions cargos XXL d’Airbus

Chez Airbus, les vieux avions ne sont pas en bout de piste. Au contraire, après trente ans de bons et loyaux services pour le transport des grandes sections d’avions entre les sites allemands et français d’Airbus, cinq Beluga ST ancienne génération reprennent du service. Ces avions cargos d’une largeur de 7,1 mètres et d’une hauteur de 6,7 mètres vont constituer Airbus Beluga Transport, un nouveau service dédié aux cargaisons XXL, comme un hélicoptère, un satellite, une grue, des conteneurs, des machines industrielles ou encore des équipements d’urgence sanitaire. Airbus lance cette initiative cette année avec deux appareils, puis un troisième aéronef en 2023 et enfin la totalité de la flotte l’année suivante.

La totalité de la flotte sera alors confiée à une compagnie aérienne, filiale de l’avionneur, dotée de son propre certificat de transporteur aérien (AOC) et de son propre personnel. « La flotte de Beluga ST est encore jeune. Cet avion est en effet à mi-vie avec 15.000 cycles de vol réalisés alors que sa capacité atteint 30.000 cycles. C’est pourquoi, après avoir été consultés par plusieurs clients extérieurs, qui ont des besoins de transport de charges très volumineuses, et avoir déjà réalisé quelques missions, nous avons décidé de créer un nouveau service de transport de fret pour des clients extérieurs », explique Philippe Sabo, responsable d’Airbus Transport International (ATI), la compagnie dédiée aux transports internes du géant européen de l’aéronautique.

En effet, Airbus a déjà réalisé une première mission. Fin 2021, un Beluga ST a convoyé un hélicoptère lourd depuis le site d’Airbus Helicopters à Marignane, à côté de Marseille, jusqu’à Kobe, au Japon, avec trois escales pour le compte d’un client dont le nom n’a pas été dévoilé.

Accompagner la montée en cadence de l’A320

La flotte de Beluga ST va progressivement être remplacée par une flotte de six Beluga XL destinée aux besoins propres de transport de pièces d’avion d’Airbus entre ses usines en Europe. Trois de ces derniers, sur les six prévus, sont déjà en service, un quatrième sera opérationnel dans les prochaines semaines et les deux derniers en 2023. « Le Beluga XL nous permettra de transporter quatre ailes d’A320 par vol, contre deux ailes avec le Beluga ST. Nous doublons la capacité tout en réduisant par deux les heures de vol et les émissions de CO2 », promet Philippe Sabo.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Les gros porteurs d’Airbus décollent de la piste de Toulouse Blagnac. Crédit : Rémy Gabalda-ToulÉco.