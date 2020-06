Aéronautique et événementiel : Alain Di Crescenzo plaide pour une extension du PGE

Alain Di Crescenzo, président de la CCI Occitanie, a indiqué lors d’un point presse de la Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées (dont il est président du Conseil d’orientation et de surveillance) que des discussions sont actuellement en cours avec le gouvernement afin de modifier et d’étendre le dispositif de Prêt Garanti par l’État pour les secteurs de l’aéronautique et de l’événementiel (le tourisme devrait déjà bénéficier d’un « PGE Saison »)

« Il y a dans l’aéronautique de grands besoins en fonds de roulement. Si l’on intervient pas dans les six prochains mois, nous perdrons des entreprises. L’action doit être massive et rapide », a-t-il prévenu. Pour rappel, Alain Di Crescenzo s’était montré mitigé sur le plan de soutien pour l’aéronautique annoncé par Bruno Lemaire. Concernant l’événementiel, l’Occitanie « est un moteur pour inspirer les dispositifs au niveau national », assure le dirigeant.