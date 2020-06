Aéronautique : les collectivités d’Occitanie interpellent le PDG d’Airbus

Inquiètes, les collectivités locales montent au créneau. Trente-huit d’entre elles, dont la Région Occitanie, Toulouse Métropole, la CCI Occitanie ou le Ceser, ont tenu à exprimer leur détermination à sauvegarder l’industrie aéronautique en France mais aussi en Occitanie. Car en région, ce secteur représente 1100 entreprises, 120.000 emplois et un chiffre d’affaires de plus de 10 millions d’euros, hors Airbus.

Dans un courrier adressé ce lundi 1er juin au président d’Airbus, Guillaume Faury, les co-signataires demandent notamment la confirmation de l’implantation de la nouvelle chaîne de construction de l’A321XLR sur le site Jean-Luc Lagardère, à Toulouse. Ils soulignent également la nécessité de pérenniser le soutien à la chaîne de sous-traitance régionale et aux instituts de recherche (Aniti et IRT), qui travaillent déjà à l’avion de demain.

« Après avoir pénalisé les compagnies aériennes, la crise du Covid-19 impacte maintenant toute la filière aéronautique européenne (...). En Occitanie, des milliers d’entreprises et d’emplois sont concernés, dans la métropole toulousaine comme dans tous nos territoires.Vous avez annoncé une baisse de vos cadences de production. Les répercussions sont majeures pour Toulouse et sa région et ce compte tenu du type de chaines d’assemblage présentes sur le site aéroportuaire, A320 et A350. Ces répercussions s’ajoutent aux conséquences de l’arrêt du programme A380. Dans ce contexte, vous comprendrez notre double inquiétude. Nous sommes inquiets de l’ampleur des conséquences de la crise COVID-19 sur l’ensemble de la filière aéronautique en France et particulièrement en Occitanie où la filière représente 40% de l’emploi industriel. Nous sommes aussi inquiets du risque d’affaiblissement de la souveraineté européenne et surtout française », peut-on lire dans ce courrier.

A.S