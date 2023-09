La Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Toulouse Haute-Garonne et l’Agence d’attractivité de Toulouse Métropole organisent la douzième édition du Forum économique de Toulouse, qui se tiendra mardi 3 octobre 2023 au Casino Barrière de Toulouse, en partenariat avec l’agence Big Happy et Tisséo. Les échanges seront animés par la journaliste Emmanuelle Durand-Rodriguez.

Parmi les intervenants, Jean-François Tosti, cofondateur du studio d’animation TAT Productions, Carole Garcia, présidente et fondatrice de la marque toulousaine de cosmétiques Graine de Pastel, Olivier Jaubert, directeur général du Toulouse Football Club (TFC) ; Craig Johnstone, président directeur général d’Evotec, le groupe spécialisé dans les biomédicaments, ou encore Benoit Tabaka, secrétaire général de Google France qui sera interviewé par Sandrine Jullien-Roquié, présidente de la French Tech Toulouse et fondatrice de Ludilabel, entreprise spécialisée dans les étiquettes nominatives.

Inscriptions ouvertes en ligne.

Forum économique de Toulouse, le mardi 3 octobre, au Casino Théâtre Barrière de Toulouse.