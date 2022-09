Agromousquetaires investit 8 millions d’euros dans l’usine de St Mamet à Vauvert

Créer un pôle d’excellence du fruit dans le Gard. C’est le projet d’Agromousquetaires, pôle agroalimentaire du groupement Les Mousquetaires (11.000 salariés), qui reprend la marque nationale St Mamet (150 salariés), spécialiste gardois de la transformation du fruit basé à Nîmes, et son site industriel situé à Vauvert (Gard). Agromousquetaires prévoit d’investir 8 millions d’euros dans l’outil industriel existant de St Mamet. « Nous souhaitons à court terme créer deux nouveaux ateliers de fût aseptiques pour le traitement des cubes et purées de fruits et ainsi améliorer la conservation des fruits », indique Jean-Baptiste Saria, directeur d’Agromousquetaires.

Sur le long terme, l’objectif est de faciliter la relocalisation en France d’opérations de transformations du fruits menées actuellement en Europe par St Mamet. « Les investissements serviront notamment à rapatrier et développer une filière d’abricots français, très peu présente sur le territoire », ajoute Jean-Baptiste Saria. Ce projet de reprise s’inscrit dans une diversification des activités du pôle végétal d’Agromousquetaires, en lien avec l’usine Delvert (Nouvelle-Aquitaine), pour la production de compotes de fruits et confitures.

Agromousquetaires prévoit par ailleurs de maintenir le partenariat de St Mamet avec Conserve Gard, fournisseur de poires Williams, pêches Pavie et cerises Bigarreaux, mis en place depuis la création de St Mamet en 1953. « Croiser le chemin d’un industriel était mon souhait depuis ma prise de fonction en 2017 », glisse Stéphane Lehoux, directeur général de St Mamet. « Leur envie de garder et développer notre savoir-faire était essentielle pour moi : Vauvert est la dernière usine de fabrication de fruits à morceaux appertisés (méthode de conservation, NDLR) en France. »

Une nouvelle structure juridique en janvier 2023

Premier chantier de l’opération de reprise : coller aux demandes de l’Autorité de la concurrence en garantissant une étanchéité juridique et commerciale entre les clients de St Mamet (GMS, RHF France et International), Agromousquetaires et Intermarché. « L’Autorité de la concurrence a validé nos plans de gestion de la marque St Mamet : nous allons scinder en deux la distribution de la marque nationale et l’outil de production », informe le directeur d’Agromousquetaires.

Ainsi, une première structure juridique dédiée et indépendante sera consacrée à la commercialisation des produits. Mise en place en janvier 2023, elle rassemblera vingt des cent-cinquante collaborateurs de St Mamet, disposant déjà de l’expertise dans la gestion et le développement de la marque. L’outil de production sera quant à lui représenté par le site industriel de Vauvert, rassemblant cent-trente collaborateurs. « Matérialisé par un rachat de titres, l’intégration de St Mamet dans notre groupement n’implique pas de modification des contrats de travail et du statut collectif », précise Jean-Baptiste Saria.

La marque gardoise réalise un chiffre d’affaires de 65 millions d’euros en 2021, pour une production annuelle de 35.000 tonnes de fruits. Agromousquetaires réalise quant à lui 4,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2021 et possède 58 unités de production en France.

Sarah Nguyen Cao Khuong

Sur la photo de Une : L’usine St Mamet de Vauvert. Crédit : DR. // Jean-Baptiste Saria, directeur d’Agromousquetaires, et Stéphane Lehoux, directeur général de St Mamet. Crédit : DR.