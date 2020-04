Alain Di Crescenzo, CCI Occitanie : « Il faut un plan européen pour sauver l’aéronautique »

Alain Di Crescenzo, quelle est votre vision de la crise ?

Cette crise, elle est inédite, brutale, profonde et longue. Inédite, car c’est une crise sanitaire qui engendre une crise économique, ce que notre époque moderne n’a encore jamais connu. Brutale, car, en 24 heures, entre le moment où le confinement est annoncé et où il est acté, on a une activité qui a baissé de 50% en France. Profonde car cette crise touche tout le monde : même si certains acteurs de la grande distribution tirent leur épingle du jeu, nous perdons 3 points de PIB chaque mois. Mais ce qui nous inquiète le plus, c’est le dernier critère : la longueur. Cette crise sera longue parce qu’elle est mondiale. Nous sommes dans un système connecté et pour que nous sortions de cette crise, il faut que tous les pays en sortent. Hélas, comme on ne vit pas la crise de la même façon en fonction des États, nous allons mettre longtemps pour en sortir et retrouver un régime nominal. Nous n’avions jamais connu cela.

Connaît-on les impacts économiques en région Occitanie ?

Ce que l’on sait, c’est qu’un tiers de l’emploi salarié d’Occitanie est actuellement au chômage partiel. Pour vous donner un ordre d’idée, ce coût, si on ne prend que la base Smic, représente quelque deux milliards d’euros. Et nous sommes évidemment au delà.

Si on regarde l’impact sur l’économie régionale, nous avons trois grands secteurs en Occitanie : l’agroalimentaire, le tourisme et l’aéronautique. L’agroalimentaire et l’agriculture ont beaucoup souffert au début de la crise. Même si c’est toujours difficile, les choses commencent doucement à s’améliorer. Le deuxième secteur, c’est le tourisme, qui pèse 10% de notre PIB régional, et là, c’est assez catastrophique. Sur avril, nous avons connu 100% d’annulations de réservations et sur mai, nous avons déjà 50% d’annulations. Cette activité est d’abord saisonnière et elle est en train de souffrir énormément. Si on ne fait rien, si on n’injecte pas massivement de l’argent dans les entreprises du tourisme et que l’on perd la saison, nous perdrons aussi nos entreprises du tourisme. C’est une véritable problématique sur un secteur qui pèse 140.000 emplois en Occitanie. Sans compter l’événementiel qui vit un peu les mêmes problématiques.

Le troisième secteur touché, c’est celui de l’aéronautique...

Il y a quelques semaines, avant la crise, un spécialiste de l’aéronautique me disait que le cours des actions d’Airbus et de Safran n’avaient pas de limites, tellement l’embellie était forte. Nous avions une industrie florissante, mondiale, en pleine croissance, et en pleine accélération. Mais elle prend deux éléments coup sur coup : la crise de Boeing, assez peu importante au final, et la crise du Covid-19. Airbus a baissé ses cadences de 33% jusqu’à nouvel ordre. Cette année, nos prévisions évoquent une baisse d’activité qui avoisine les 50% et pour les deux prochaines années, on prédit des baisses d’activités de 33% sur 2021 et de 20% en 2022. Tous les analystes évoquent une sortie de crise pas avant 2023. Si on baisse l’activité de 50%, c’est autant d’emplois qui se trouvent menacés. Sachant que la filière mobilise 200.000 emplois directs et indirects, je vous laisse imaginer l’impact sur l’aéronautique. Mais ce n’est pas tout. Si cet écosystème s’arrête, il ne redémarrera pas et nos pépites vont soit mourir, soit se faire racheter à vil prix. Il faut un plan national voire européen de soutien à la filière. L’Occitanie est l’épicentre mais la crise est mondiale pour l’aéronautique.

La CCI Occitanie se mobilise face à cette crise. Quelles sont vos actions ?

Nos action se traduisent par des verbes : informer, soutenir, remonter et agir. Pour s’informer, il faut aller sur le site des chambres de commerce. Pour que les dirigeants se retrouvent dans le flux d’informations, nous éditons des synthèses sur les arrêtés et les aides qui existent. Mais lire ne suffit pas. Nous avons mis en place un numéro vert, le 0805 18 19 20, avec une cellule de crise pour répondre aux questions des entreprises. Plus de 200 personnes sont mobilisées dans ce dispositif et depuis le début de la crise, nous avons exécuté 22.000 actions, concernant à plus de 95% des entreprises de moins de cinquante personnes. On nous sollicite surtout pour connaître les dispositifs, notamment celui du chômage partiel et les fonds de solidarité. Enfin, la CCI est un acteur pour différents sujets comme les commandes de masques. Cette reprise ne se fera pas sans masques. Nous avons aussi mis en place plusieurs plate-formes pour géolocaliser des productions locales, pour créer et favoriser des communautés ou encore pour l’approvisionnement en produits frais.

Pour conclure, il y a la remontée : nous faisons des retours d’expériences des dispositifs qui sont imparfaits, ce qui permet de faire remonter des améliorations aux pouvoirs publics.

Quels seront les défis de l’après crise ?

Il faut déjà se poser la question du « quand ». Il faut repartir au travail une fois qu’on aura mis en place toutes les consignes de sécurité, mais l’économie doit reprendre. La reprise justement, sera lente et c’est pour cela qu’il faudra de la trésorerie pour que les entreprises puissent tenir le coup. Ensuite, il y a les conséquences : notre façon de travailler sera différente. Nous avons pris des habitudes, comme la visioconférence qui sera de plus en plus importante. On doit aussi s’interroger sur la souveraineté et la relocalisation. On ne peut pas imaginer que 90% de la pénicilline et 60% du paracétamol soient fabriqués à l’étranger, ce n’est pas possible. Il va y avoir des opportunités pour se reconfigurer vers plus de produits de proximité. Inévitablement, nous parlerons de protectionnisme positif. Ces éléments sont fondamentaux.

Le protectionnisme positif, est-ce que ça veut dire réindustrialiser les territoires ?

Mais bien sûr. On a perdu trois millions d’emplois industriels sur les vingt dernières années. C’est un énorme warning. La CCI de Toulouse a pris des participations dans le Siane, le dernier salon industriel en province et on l’a fait parce qu’on veut sacraliser cette industrie. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette industrie génère 80% des exportations et 80% de la R&D, donc de l’innovation utilisée ailleurs. L’industrie fait vivre des pôles complets d’activités et de services. La santé, l’agroalimentaire, les composants électroniques... toutes ces industries doivent être relocalisées en France et en Europe.

Mais n’oublions pas que le plus gros défi, il est à court terme, c’est celui de la reprise : comment va-t-on gérer et s’organiser en osmose pour que cette reprise soit efficiente ? Il faut rouvrir par filière ou par écosystème. C’est cela qu’il faut travailler ensemble. C’est notre plus gros défi.

Propos recueillis par Martin Venzal

Sur la photo : Alain Di Crescenzo, président de la CCI Occitanie. Crédits : David Bécus.