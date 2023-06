Alexis Vidal, nouveau directeur commercial d’ATR

Alexis Vidal a été nommé directeur commercial d’ATR, filiale d’Airbus dont la chaîne d’assemblage est située à Toulouse. Il a pris ses fonctions le 26 juin 2023 et succède à Fabrice Vautier qui, selon le constructeur aéronautique, prend de nouvelles responsabilités au sein du groupe. Il est directement rattaché à Nathalie Tarnaud Laude, la présidente d’ATR et rejoint le comité exécutif de l’entreprise.

Alexis Vidal est titulaire d’un master en ingénierie aéronautique de l’École centrale de Lyon (France) et de l’Imperial College London (Royaume-Uni), et diplômé d’un master en management d’HEC Paris (France). Il a débuté sa carrière au sein du groupe Airbus en 2004 en tant que responsable du développement commercial au sein de la division satellite [1]. Il a rejoint Airbus Helicopters en 2007 et occupé divers postes à responsabilités dans cette entreprise. En 2019, il rejoint Airbus Commercial Aircraft. Dans son dernier poste en 2021, il était responsable du Marketing pour les programmes gros porteurs.