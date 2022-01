Amos Sport Business School de Toulouse, partenaire majeur du Fontenilles FC

L’Amos Sport Business School de Toulouse annonce sa collaboration avec le Fontenilles FC et devient le partenaire majeur du club de football amateur haut-garonnais. Son équipe senior est en 1re division de district en Haute-Garonne.

L’Amos Sport Business School, ce sont treize campus, dont deux en Occitanie (Toulouse et Montpellier), un en Espagne (Valence) et un au Royaume-Uni (Londres). Plus de 3000 étudiants suivent une formation dans ces différents établissements (Bac+3 à Bac+5). L’école toulousaine est située au 54 rue de Bayard.