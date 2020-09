Andorre. Refoodlution réinvente la restauration digitalisée

Esther Piquer, comment présenteriez-vous Refoodlution à ceux qui ne vous connaîtraient pas ?

Refoodlution est une startup dédiée au développement de solutions technologiques pour le secteur hôtelier, dont l’objectif est de réduire la propagation du COVID-19. À travers une plateforme simple et intuitive pour les bars, restaurants, hôtels et établissements, nous proposons une numérisation complète des menus conventionnels, minimisant ainsi le risque de contagion. Nous proposons aussi une gestion avancée des allergies et des langues, une expérience hautement optimisée pour les clients et des outils MKT pour les restaurants qui contribuent à augmenter les revenus et le ticket de commande moyens.

Concrètement, en temps qu’utilisateur de Refoodlution et client dans un restaurant, comment s’utilise l’application ?

L’opération est très simple. Les clients scannent un QR code avec leur téléphone sur lequel s’affiche une carte sous forme numérique comprenant la liste des allergènes et la traduction automatisée des plats en 20 langues différentes. L’utilisation du support papier est donc considérablement réduite et, par conséquent, le risque possible d’infection à la COVID-19 aussi.

À quel moment vous est venue l’idée de créer Refoodlution ?

L’idée de Refoodlution est née, initialement, lors d’un travail scolaire en 2016, où l’objectif était de s’interroger sur l’existence des applications mobiles dans le secteur de l’hôtellerie dans l’hypothèse où la société d’aujourd’hui vivait une période de transformation, toujours plus connectée et entièrement numérisée. C’est ainsi que j’ai eu l’idée de créer un menu numérique avec des informations sur les allergènes et intolérances pour améliorer la gestion dans les bars et les restaurants. Trois ans plus tard, en novembre 2019, j’ai rencontré ceux qui sont maintenant mes associés, Quim Sanchez et Fèlix Ribera, et ensemble nous avons concrétisé ce projet. Ce n’est qu’en mars 2020, suite à la grande crise sanitaire du Coronavirus, que le gouvernement a approuvé la nécessité de numériser les menus du secteur de la restauration, et on s’est rendu compte que Refoodlution était la solution parfaitement adaptée au moment que nous vivions. C’est à partir de là que nous avons apporté des améliorations à notre plateforme et créé un menu numérique entièrement autonome et indépendant du menu conventionnel.

Refoodlution a été récemment lauréate des trophées des initiatives confinées de l’association La Mêlée, destinés à mettre en avant les acteurs qui se sont impliqués durant cette crise sanitaire. Alors que les gouvernements européens nous répètent que plus rien ne redeviendra comme avant, pensez-vous que ce système de commande digitalisée va devenir, dans les mois et années à venir, une pratique entièrement démocratisée ?

Je crois que oui. Même si la plupart de nos clients ont implémenté ce système à cause du Covid-19, il est également vrai que beaucoup ont décidé de rester avec nous pour les avantages que nous offrons en tant que carte numérique, en se concentrant sur la scène post-covid et la valeur que cela apporte à l’entreprise. Notre plate-forme est conçue pour l’hôtelier ayant une expérience low-tech, elle est donc très intuitive et facile à utiliser. De plus, nous avons développé la meilleure gestion des allergies et intolérances du marché grâce à la conception de filtres très intuitifs et pratiques pour tous les types de clients. Enfin, et contrairement à d’autres plateformes, notre solution a été créée avant le Coronavirus et a été plus tard adaptée à la pandémie, nos services sont donc pleinement fonctionnels pour la période du covid, mais aussi celle du post-covid.

Au niveau international, dans quels pays l’application Refoodlution est-elle disponible ?

Nous sommes présents dans plus de 1000 restaurants à travers l’Espagne et nous nous développons sur les marchés allemands, français, italiens et en Amérique latine.

Quels sont les objectifs de Refoodlution pour les mois et années à venir ?

Refoodlution a connu une croissance exponentielle à la suite de la crise sanitaire du COVID-19 en tant que solution clé pour la réactivation et la survie du secteur hôtelier. Actuellement, nous continuons à travailler pour intégrer de nouvelles mises à jour et innovations qui, nous l’espérons, pourront révolutionner encore davantage le secteur pour les années à venir !

Propos recueillis par Clément Seilhan, Midenews

Sur la photo : Esther Piquer, fondatrice et présidente de Refoodlution