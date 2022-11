Anouk Déqué, nouvelle présidente de FCE France

La Toulousaine Anouk Déqué a été élue, le 21 novembre dernier, présidente de FCE France à la suite de Carine Rouvier, dirigeante de RG Groupe (BTP et transports). Association née en 1945, FCE France se revendique comme le premier groupement de femmes chefs d’entreprises en France. Ses 62 délégations locales sont réparties sur l’ensemble du territoire français, outre-mer compris. FCE France compte aujourd’hui plus de 2000 entrepreneures dans ses rangs, représentant plus de 100.000 salariés pour un chiffre d’affaires annuel de plus de 8 milliards d’euros.

Après des études juridiques, Anouk Déqué a développé son agence de communication éponyme, active depuis plus de trente ans à Toulouse. Elle a par ailleurs présidé la CPME31 (Confédération des petites et moyennes entreprises) de 2004 à 2016, et passé vingt ans au sein des chambres consulaires, en tant que membre élue de la CCI Occitanie ou encore en comme présidente de la commission « Données stratégique et prospectives » puis première vice-présidence de la CCI de Toulouse de 2016 à 2021.