Antracite, le studio de design toulousain qui se développe sans se laisser griser

Un lieu qui leur ressemble, sobre et élégant. Les nouveaux locaux d’Antracite, dirigé par Anthony Soury et Thomas Grougnon, affichent un style épuré où domine le noir et le blanc. Fondé en 2017 à Toulouse, le studio de design est passé cette année d’un 35 mètres carrés quartier Esquirol à un local de 140 mètres carrés du côté de Saint-Michel. Reflet du succès d’une entreprise qui a participé à une soixantaine de projets depuis ses débuts, dans des secteurs divers (médical, petit électroménager, robotique, aéronautique, etc.).

« Notre spectre est large. Nous travaillons désormais autant pour des start-up qu’avec des structures plus importantes comme le CNRS ou Véolia. Les entreprises déjà bien installées viennent pour remettre au goût du jour leurs produits. Nous essayons aussi de développer le plus possible des projets pour des entreprises qui ont un impact positif pour le climat. On peut citer par exemple Ilya, qui vise à économiser l’eau de la douche, Fonroche, qui développe des solutions d’éclairages publics utilisant l’énergie solaire, ou encore Nénufarm et ses aquariums-potagers », détaille Thomas Grougnon.

« Grandir à notre rythme »

Mais comment définir la patte Antracite ? « Notre mantra, c’est la phrase du grand sculpteur et artiste Brâncuși : "La simplicité est la complexité résolue." Notre démarche créative vise un certain minimalisme, de la sobriété, de l’épure », explique Anthony Soury. Cette vision artistique est en cohérence avec une stratégie économique mesurée. « Nous n’avons pas vocation à nous développer extrêmement rapidement. Nous sommes depuis le début en croissance mais nous voulons grandir peu à peu, à notre rythme, pour rester une entreprise à taille humaine. Nous sommes comme une boulangerie artisanale qui veut surtout faire du bon pain le plus d’années possible », confie avec art de la métaphore Anthony Soury.

Actuellement composé de quatre personnes, le studio de design pourrait toutefois accueillir de nouveaux collaborateurs cette année, tant pour la partie design industriel qu’au niveau ingénierie mécanique. Et pourquoi Toulouse ? C’est la ville où les deux associés ont fait leurs études en design industriel. C’était là où ils rêvaient de monter un studio ensemble. Une décennie après, sans fanfaronner, Antracite a pris sa place dans l’écosystème toulousain.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Toute l’équipe du studio de design Antracite. Tout à gauche, Anthony Soury, tout à droite, Thomas Grougnon. Dans leurs nouveaux locaux, au rez-de-chaussée se trouve la partie bureau d’étude. Au sous-sol se trouve une salle de réunion (lieu de la photo) et une partie atelier où tester des prototypes, avec notamment des imprimantes 3D. Crédit : Hélène Ressayres - ToulÉco.