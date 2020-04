Architecture : Toulouse attend sa révolution

Pour imaginer à quoi ressemblera Toulouse en 2030, sans doute faut-il d’abord s’arrêter sur l’évolution de la ville ces soixante dernières années. « En 1960, l’aire urbaine mesurait 300 km² et comptait 350.000 habitants. En 2020, elle s’étale sur 5400 km² et compte 1,4 million d’habitants. La Ville rose occupe aujourd’hui le rang de quatrième ville de France, et sa population a été multipliée par quatre en soixante ans. Dans le même temps, son étalement urbain a lui été multiplié par dix-huit ! Ça ne peut plus durer », lançait il y a quelques semaines Stéphane Aubay, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers de Toulouse Occitanie. Un étalement facilité sans doute par le contexte géographique. Toulouse, contrainte ni par la mer, ni par les montagnes a pu grignoter tranquillement dans ses réserves foncières et ses terres agricoles pour se construire.

Dix ans pour reconstruire la ville sur la ville

En 2030, elle devrait être la troisième ville de France. En attendant, les 479.000 habitants de la Ville rose se logent aujourd’hui dans des constructions dont la hauteur moyenne n’excède pas 5,64 m (soit l’équivalent d’une maison de deux étages) et sur 110 km². À titre de comparaison, Paris rassemble 2,5 millions d’habitants sur 107 km². « Il faut travailler pour re- construire la ville sur la ville et densifier Toulouse. Pour cela une modification des règles d’urbanisme s’impose et ce changement de paradigme engage la responsabilité des politiques autant que la nôtre, constructeurs », reconnaissait le promoteur.

Une préoccupation qui va étonnamment dans le sens de l’objectif national de « zéro artificialisation nette des sols » inscrit dans le plan biodiversité du ministère de la Transition écologique depuis juillet 2018. En clair la décision est prise au sommet de l’État d’arrêter de consommer des terres vierges pour construire des logements. Mais cet objectif proclamé ne fixe à ce jour aucune échéance datée. Un rapport publié par France Stratégie sur le sujet en 2019 estime cependant que 2030 est une date tout à fait raisonnable pour y parvenir.

À Toulouse les projets d’urbanisme de la Cartoucherie et de Guillaumet (le site de l’ex-CEAT), qui consistent notamment à transformer des friches industrielles en vastes quartiers mixtes, répondent déjà à ces exigences. En 2030, ils auront densifié et modifié le visage de ces quartiers pavillonnaires. À Guillaumet par exemple 1200 logements sont programmés sur seize hectares avec un habitat mixte de maisons, semi-collectifs et collectifs autour d’un parc-jardin d’un hectare. La densification est aussi au cœur du projet Cartoucherie qui comptera deux hectares d’espaces verts sur trente-trois et 3100 logements à terme.

Un périphérique sans voiture

Pour voir plus loin et imaginer ce à quoi pourrait ressembler la ville à la fin de la prochaine décennie, Uli Seher, architecte et enseignant à l’école supérieure d’architecture de Toulouse a initié il y a cinq ans un partenariat avec la FPI. Objectif ? Faire plancher ses étudiants sur toutes les utopies qui pourraient faire la ville de demain, au risque de voir émerger quelques idées radicales. Par exemple transformer le périphérique toulousain en une ceinture dédiée au tramway et largement revégétalisée. « Si on regarde le Grand Paris Express, ce n’est rien d’autre », pointe Uli Seher. « Par ailleurs une ville comme Bordeaux se pose aussi cette question, avec une voie réservée aux transports en commun sur la rocade. »

Construire une pyramide à l’Oncopole

Plusieurs fois, les étudiants de l’Ensat ont réfléchi aux questions de mobilité, comme l’étoile ferroviaire, les portes de la métropole ou le périphérique... « C’est logique car la mobilité est en lien avec l’urbanisme et rejaillit sur la valorisation des bâtis, comme le coût de valorisation d’un parking en sous-sol », assume l’architecte.

Parmi les autres propositions des apprentis architectes : la création à l’Oncopole d’un parc relais et d’un pôle de mobilité qui relierait le futur téléphérique à une gare de transports en commun. Mais aussi la construction d’un immeuble pyramidal de trente étages qui mixerait commerces, restaurants, et un hôtel. « Ce quartier est extraordinaire et situé à proximité du futur Central Parc de Toulouse » (le grand parc Garonne, NDLR). Or il est un peu délaissé », décrit Uli Seher. « Y construire un bâtiment à l’identité forte permettrait de marquer cette entrée de la ville. »

Deux nouvelles gares à Niel et à La Vache

Plusieurs friches ferroviaires intra-muros, susceptibles de redevenir des pôles multimodaux, ont aussi été identifiées. C’est le cas de l’actuelle gare fantôme de la caserne Niel qui pourrait, selon les apprentis architectes, être amenée à devenir demain la troisième gare multimodale de Toulouse en complément de Matabiau et des Arènes. « Cela permettrait de désenclaver le quartier Niel et ferait le lien entre la ville et le réseau ferroviaire existant à plus grande échelle. Les fonciers concernés appartiennent à la SNCF, ce qui faciliterait considérablement les choses », pointe Uli Seher. Même réflexion dans le quartier la Vache, dans le cadre d’un projet déjà très avancé (mais mis en veilleuse à quelques semaines des élections municipales). Il s’agirait de réutiliser et relier la gare existante de la Vache avec la future troisième ligne de métro.

Un projet urbain mixte a d’ailleurs déjà été lancé par le bailleur social CDC Habitat qui s’est vu attribuer un foncier de vingt-six hectares par Toulouse Métropole pour construire ici un quartier de 400 logements.

Si les élus n’ont aucun lien officiel avec les travaux des étudiants de l’école d’architecture, ils ne manquent jamais les restitutions annuelles de leurs travaux et scrutent soigneusement tout ce qui peut jaillir de ce laboratoire d’idées. « Nous avons toute liberté pour dire des choses, qu’un conseiller rémunéré ne pourrait sans doute pas dire... et bizarrement nous avons déjà vu plusieurs fois des territoires clés abordés dans nos travaux réapparaître dans des consultations de la ville ou des propositions de candidats », souligne l’architecte.

Béatrice Girard

Sur la photo : A l’Oncopole, le projet d’une pyramide imaginé par les étudiants architectes. Crédits : Brice Viricel - DR.