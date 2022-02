Arterris et le Village by CA de Toulouse renouvellent leur partenariat

Le Village by CA de Toulouse a renouvelé son partenariat avec la coopérative d’agriculteurs Arterris noué depuis 2017. Cette collaboration permet à Arterris de travailler avec des jeunes pousses incubées qui répondent aux problématiques du secteur agricole et agroalimentaire. Arterris est par exemple invité deux fois par an au juré de sélection des jeunes entreprises souhaitant intégrer le village. En décembre dernier, le comité de sélection a permis de retenir cinq start-up. Si la coopérative décide de concrétiser un partenariat avec une start-up, elle bénéficie d’un accès au conseil stratégique d’ingénierie financière du Village by CA, afin d’analyser la viabilité du projet et son mode de financement.

Enfin, Arterris profite également, dans le cadre de ce partenariat, de services spécifiques proposés par Le Village, tels que la mise à disposition des espaces de travail (auditorium de plus de cent places, salles de réunion, espaces libres de coworking) et l’accès à des conférences sur des sujets variés tels que le recrutement de collaborateurs, la RSE ou encore la transformation digitale.