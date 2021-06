Au premier semestre 2021, Giesbert et Mandin va bien

L’agence toulousaine de relations médias et de conseil Giesbert et Mandin communique sur ses résultats au premier trimestre. Après avoir connu une stagnation de son activité en 2020, avec un résultat net en baisse de 125.000 euros, l’agence a connu une hausse de 15% de son chiffre d’affaires au premier semestre. Son chiffre d’affaires consolidé en 2020 était de 1,4 million d’euros.

Créée en 2009, l’agence compte désormais dix-sept collaborateurs. Elle est implantée à Toulouse et Lyon. Parmi ses nouveaux clients, Euralis, coopérative agricole du Sud-Ouest ; Kawneer du groupe Acronic, entreprise montpelliéraine spécialisée dans la conception aluminium ou bien encore Nanolike, entreprise toulousaine de l’internet des objets, etc. En 2020, Giesbert et Mandin a lancé Le trèfle à 5 feuilles, son agence dédiée aux réseaux sociaux et à la e-réputation. À la rentrée de septembre prochain, celle-ci comptera trois collaborateurs.