BTP. Frédéric Carré nommé président de la FFB Occitanie

Les membres du conseil d’administration de la FFB Occitanie réunis en assemblée générale, le vendredi 5 juin, ont élu Frédéric Carré président de la FFB Occitanie, pour un mandat de trois ans. Il succède à Bruno Dumas, président depuis juillet 2016.

Frédéric Carré est le dirigeant du groupe Carré à Tournefeuille (métallerie – menuiserie aluminium) qui emploie 200 salariés. Il a présidé la FBTP Haute-Garonne de 2012 à 2018.

« Conscient des profondes mutations économiques, territoriales et sociétales que traverse le secteur, le président Carré souhaite une fédération leader et visionnaire, en avance sur son temps en matière d’innovation technique et sociale, afin de bâtir un avenir durable et prospère pour les entreprises », fait savoir la fédération dans un communiqué.

Pour rappel, le secteur de la construction en Occitanie est le troisième secteur économique avec un chiffre d’affaires de 15,5 millions d’euros, pour 70.000 établissements et 150.000 actifs, dont 39.000 artisans.

Frédéric Carré sera accompagné par Guy Durand (le dirigeant de l’entreprise Durand & Fils), élu président délégué.