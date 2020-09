Baisse du travail intérimaire en Occitanie

Prism’emploi, l’organisation des professionnels du recrutement et de l’intérim, a dévoilé les résultats de son baromètre sur le mois d’août 2020. En région Occitanie, les effectifs intérimaires sont en baisse de 17 % par rapport à août 2019. Au niveau régional, l’emploi intérimaire augmente toutefois dans les transports (9,1 %) et dans le commerce (0,3 %), mais diminue dans le BTP (- 6,1 %), les services (- 23,3 %) et l’industrie (- 29,9 %).

Au niveau national, le travail temporaire enregistre un recul de 19,6 % par rapport à août 2019. La chute d’activité s’atténue par rapport à celle constatée en juillet (- 26 % ). En équivalent temps plein, cette chute représente désormais la disparition de 151.000 emplois intérimaires sur un an en France. Par ailleurs, on peut noter que cette contraction constitue la 21e baisse mensuelle consécutive pour l’intérim.