BDM Média organise le 26 mars un « Battle Dev » , « moment de code collectif et convivial dont l’intégralité des fonds collectés sera reversée à l’Institut Pasteur pour la lutte contre le Covid-19 ». Pendant cette compétition de deux heures, plus de 5000 développeurs français codent en live et tentent de résoudre six challenges de programmation. Le premier qui arrive au bout a gagné.

Le 26 mars à 20h. Renseignements : https://battledev-pasteur.blogdumoderateur.com