« Bien manger pour tous ». Distribution de repas pour 5000 étudiants

Les Crous de Toulouse et Montpellier relancent l’opération « Bien manger pour tous », une distribution alimentaire spécifique pour les étudiants. 5000 d’entre eux recevront un panier repas d’une valeur de 15 euros, composé en partie de produits locaux et bio. La distribution s’effectuera du 7 au 16 décembre, devant les restaurants universitaires, les résidences Crous, dans des IFSI (Instituts de formation en soins infirmiers) et dans certaines Maisons de Région. Les Crous régionaux organisent cette opération en partenariat avec l’Association des plateformes de producteurs de la région Occitanie (Appro), et la Chambre régionale de l’Agriculture.

« En cette période de fin d’année, cette nouvelle distribution "Bien manger pour tous" permettra aux étudiants de bénéficier de produits locaux de qualité. Nous remercions la Région Occitanie pour son soutien », ont déclaré Dominique Froment, directrice générale du Crous de Toulouse, et Pierre Richter, directeur général du Crous de Montpellier.

M.M.

