Bobosport : « Aux côtés de tous les sportifs  »

Franck Trémoulet, pouvez-vous rappeler les origines et les ambitions de Bobosport ?

Depuis trois ans, Bobosport propose tous les produits indispensables pour le confort et le traitement de la bobologie des sportifs de tous niveaux. Nous avons notamment commencé avec les traditionnels straps, tapis d’échauffement, tape, accessoires de renforcement musculaire, kit de premiers soins… Ou, pour les plus nostalgiques, l’huile de camphre et la fameuse éponge magique. Grâce aux liens naturels avec mon autre société, Osmose, spécialiste des implants orthopédiques chirurgicaux, nous élargissons sans cesse notre gamme vers des produits plus pointus.

Cette diversification s’est justement accrue depuis un an...

C’était notre objectif avant même la crise sanitaire, mais les événements de ces derniers mois ont aussi contribué à élargir encore plus notre offre, aux produits d’hygiène notamment. Dans tous les cas, Bobosport a toujours eu vocation de s’ouvrir à tous les sportifs, amateurs comme professionnels, du yoga au crossfit en passant par les sports collectifs. De même, les complémentarités Osmose permet de proposer des accessoires d’accompagnement post-opératoire comme l’orthoscoot dédié à la mobilité des personnes en béquilles.

Où retrouve-t-on vos produits ?

Grâce à notre boutique en ligne, vous pouvez être livré en 24 heures partout en France. Dans le sud-ouest, et notamment à Toulouse, nous jouons également la carte de la proximité et du service, avec la possibilité d’avoir recours au click and collect directement à notre siège de la Ville rose.

Le partenariat entre Bobosport et le TFC s’est intensifié cette année. En quoi consiste-t-il désormais ?

De par mon passé de footballeur, mes réseaux et ma passion pour les Violets, je suis partenaire du club depuis de longues années. Initialement, Bobosport fournissait de petits accessoires et sa fameuse trousse de premiers soins au centre de formation du TFC. Cette année, avec l’arrivée d’un médecin à temps plein au sein du club, nous avons envisagé de nouvelles possibilités. Par exemple la mise à disposition d’un orthoscoot à Steve Mvoue cet été, ou la mise à disposition d’’un système de traitement par ondes de choc focales qui permet entre autres de soigner plus efficacement les pubalgies.