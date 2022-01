Boris Cochet, nouveau directeur associé à Paris du Toulousain Cyclad Consulting

Le cabinet de conseil d’origine toulousaine Cyclad Consulting nomme Boris Cochet directeur associé de son bureau parisien. Il a rejoint les équipes de Cyclad en 2009 en tant que consultant. Rattaché au bureau de Paris, il a travaillé au développement du cabinet en France et à l’international (Australie) mais aussi sur la mise en avant, auprès des clients, de méthodes de management, notamment pour la mise en place de grands programmes industriels (aéronautique, défense et industrie pharmaceutique).

Boris Cochet est diplômé de l’Isae-Ensica de Toulouse et l’Universidad Politécnica de Madrid en 2008. Il a suivi le programme « Emerging Leaders » de la London Business School en 2014. Il a commencé sa carrière chez Airbus et Dassault Falcon Jet.

Cyclad Consulting a aujourd’hui plus de 130 collaborateurs et seize directeurs associés répartis sur six bureaux (Paris, Toulouse, Hambourg, Zurich, Melbourne et Montréal).