Brexit : Nouvelles procédures pour les ressortissants britanniques

En application des dispositions de l’accord de retrait du Royaume-Uni, les ressortissants britanniques et les membres de leur famille résidant en France, ou souhaitant s’installer en France avant le 1er janvier 2021, se verront délivrer des titres de séjour spécifiques d’une durée de 5 ou 10 ans, qu’ils n’auront l’obligation de détenir qu’à compter du 1er octobre 2021.

L’ensemble de leurs droits (travail, prestations sociales...) sera maintenu jusqu’à cette date. Un site internet dédié vient d’ouvrir afin de leur permettre de déposer de manière anticipée leur demande de titre de séjour en ligne. Toutes les demandes devront être effectuées sur ce site avant le 1er juillet 2021.

Le site a été conçu pour être simple d’usage et limiter le nombre de documents demandés. Une fois cette démarche effectuée, les demandeurs recevront un courriel de la préfecture leur proposant un rendez-vous pour la prise des empreintes digitales et la réception de la photographie. Leur titre de séjour leur sera ensuite envoyé directement à domicile. Les ressortissants britanniques et les membres de leur famille qui ont déjà effectué une demande de titre de séjour sur le site ouvert en 2019 et destiné à l’hypothèse, écartée depuis, d’un Brexit sans accord, n’auront pas besoin de refaire une nouvelle demande en ligne.

Une manière de s’assurer que tous les ressortissants britanniques bénéficiaires de l’accord de retrait et les membres de leur famille soient munis d’un titre de séjour à compter du 1er octobre 2021.