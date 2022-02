La CCI Toulouse Haute-Garonne organise une nouvelle édition de son “6 à 8 de l’Économie et de la Finance ”, le 10 février prochain. Un bilan économique de 2021 sera dressé et les perspectives pour cette année 2022 seront abordées.

Seront présents Patrick Piedrafita, président de la CCI Toulouse Haute-Garonne, Stéphane Latouche, directeur régional de la Banque de France et président du club financier Occitanie, Muriel Eymard, directrice de Cerfrance Garonne et Tarn (membre du réseau associatif de conseil et d’expertise-comptable) et Jean Pinard, directeur du comité régional du tourisme et des loisirs.

Inscriptions en ligne. Événement en présentiel ou en visio.

Jeudi 10 février 2022, à18 heures, à la CCI de Toulouse (Salle Gaston Doumergue) 2, rue d’Alsace-Lorraine à Toulouse.