La Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Toulouse Haute-Garonne organise un webinaire, le 27 janvier prochain, sur les secteurs d’activité confrontés à de fortes tensions de recrutement. Dans cette période où l’économie repart progressivement, de nombreux secteurs d’activité font en effet face à ces difficultés.

Pour répondre à cette problématique, le gouvernement a lancé le plan de réduction des tensions de recrutement que le webinaire va présenter. Ce plan vise « à répondre aux besoins des entreprises, renforcer la montée en compétences et les reconversions des salariés et à venir en aide aux demandeurs d’emploi de longue durée ». Des dispositifs d’accompagnement de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) et de Pôle emploi.

Inscriptions ouvertes en ligne. Plus d’informations sur le site de la CCI.

Webinaire sur les métiers en tension, le jeudi 27 janvier 2022, de 10 heures à midi, sur Zoom.